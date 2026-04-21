La jungla de la vivienda: ¿se ha convertido en un bien de lujo?  

Invertir en vivienda es hoy uno de los negocios más rentables en la actualidad, según los expertos. Algunos fondos de inversión internacionales, incluso sin conocer España, meten grandes cantidades de dinero en el mercado inmobiliario: “hay más demanda que oferta y la situación es idónea para hacerlo, a corto y largo plazo”. “Criarse en un barrio, no tiene por qué garantizar vivir siempre en él, el barrio es de quien lo pueda comprar. La mayoría de mis inversores tienen buenos empleos, son ahorradores y sus edades oscilan entre 27 y 50 años”.