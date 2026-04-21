La jungla de la vivienda: ¿se ha convertido en un bien de lujo?  

Invertir en vivienda es hoy uno de los negocios más rentables en la actualidad, según los expertos. Algunos fondos de inversión internacionales, incluso sin conocer España, meten grandes cantidades de dinero en el mercado inmobiliario: “hay más demanda que oferta y la situación es idónea para hacerlo, a corto y largo plazo”. “Criarse en un barrio, no tiene por qué garantizar vivir siempre en él, el barrio es de quien lo pueda comprar. La mayoría de mis inversores tienen buenos empleos, son ahorradores y sus edades oscilan entre 27 y 50 años”.
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Debería de prohibirse que los fondos compren vivienda, es tan sencillo como eso.
Y obligar a que vendan la que tienen.
Verás como el problema es mucho menor del actual.
Ante todo la vivienda es un derecho constitucional y hay que hacer lo que sea para que se cumpla.
Y si no quieren vender se puede llegar a "Expropiese"
No es tan complicado.
Por otra parte, se está pidiendo racionalidad político-económica en un país en el que se defiende como un derecho el poder hacer nacer a las proles en la pobreza, en la precariedad, y en el fraudulento régimen parasitario capitalista y… » ver todo el comentario
Que pesado eres repitiendo lo mismo siempre.