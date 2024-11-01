·
6
meneos
60
clics
Julio, el menor que ayudó a los heridos en Adamuz, cuenta a los Reyes su hazaña: "Mi cuerpo se convirtió en otro, quería ayudar"
El adolescente fue 'de los primeros' en llegar al lugar del siniestro
actualidad
5 comentarios
actualidad
#2
YSiguesLeyendo
*
el Estado debería garantizar a este chico asistencia psicológica gratuita el tiempo que le haga falta hasta recuperarse de esta experiencia (y le hace falta ahora y no media horita cada dos o seis meses, y mientras a freirle la cabeza a pastillas)
3
K
48
#1
YSiguesLeyendo
Julio Rodríguez,
un chico de 16 años
... Julio ha explicado que el rey le ha preguntado qué es lo que hicieron y que le ha contado la historia: "Que veníamos de pescar, nos encontramos con las carreteras llenas de Policía, de bomberos, de ambulancias, y conseguimos llegar aquí, por lo cual llegamos de los primeros e intentamos hacer todo lo que pudimos, lo que estaba en nuestras manos, y ayudamos a bastantes personas".
A la pregunta de qué le empujó colaborar, el joven ha
…
» ver todo el comentario
2
K
36
#3
obmultimedia
Entro en modo supervivencia, un héroe innato.
1
K
17
#4
cenutrios_unidos
¿Y el Rey ha doblado el lomo o que?
0
K
17
#5
Andreham
Y el Rey, con su voz de pito, le dijo "mmmm muy bien nene, perdona es que estoy pensando en mañana que me voy a Punta Cana a la playita, que aquí huele a muerto y hace frío".
Mañana el rey ni se acuerda no de la conversación, sino del "acto", pero ahí está todo su séquito gastándose una pasta en que esté por ahí en lugar de, por ejemplo, darle todo ese dinero al zagal para que se compre una casa o estudie una beca gorda.
0
K
8
