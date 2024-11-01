edición general
Julio Iglesias y su idilio con el PP: padrino, hijo predilecto de Almeida y símbolo electoral de Aznar

Repasamos la cercanía del popular cantante con la derecha española tras las acusaciones de presuntas agresiones sexuales

julio iglesias , pp , aznar , almeida
ansiet #2 ansiet
Es un poco facha...y lo sabes
#3 Albarkas
No os metáis con él. Podría ser vuestro padre... y lo sabéis. xD
#1 Quillotro
Ese señor que usted me dice...
KLKManin #4 KLKManin
O sea, que Julio Iglesias ni es de izquierdas. Me pinchan y no sangro.
