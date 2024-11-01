·
Julio Iglesias en "Las chicas de oro"
Cameo de Julio Iglesias en la serie televisiva "Las chicas de oro"
ocio
#5
pitercio
*
Ese vídeo sepia recuerda su parecido con Bill Cosby.
0
K
18
#2
cenutrios_unidos
¡Gallina vieja hace buen caldo!
0
K
17
#8
elsnons
*
#7
que ya es decir,
0
K
11
#3
elsnons
*
Subido hace tiempo con unos comentarios entrañables y considerados a Julio Iglesias y a la serie de éxito, al igual que verás en este hilo. Oh no.
0
K
11
#4
Leon_Bocanegra
*
#3
no me digas que después de que la gente se entere de que julio iglesias era un miserable , los comentarios hacia él no van a ser los mismos que antes?
Que cosas,eh?
0
K
10
#6
elsnons
*
#4
que gente se ha enterado o se entera de que Julio Iglesias era un miserable ? Gente como tú ?
0
K
11
#7
Leon_Bocanegra
#6
no, yo soy más miserable que el.
0
K
10
#9
UsuarioXY
#7
de lejos.
0
K
6
#1
j-light
Este envío es ORO!
0
K
10
#10
Blooder
Cayeron las 4, y lo sabes...
0
K
6
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
Que cosas,eh?