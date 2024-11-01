edición general
Julio Iglesias en "Las chicas de oro"

Julio Iglesias en "Las chicas de oro"  

Cameo de Julio Iglesias en la serie televisiva "Las chicas de oro"

pitercio #5 pitercio *
Ese vídeo sepia recuerda su parecido con Bill Cosby.
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
¡Gallina vieja hace buen caldo!
elsnons #8 elsnons *
#7 que ya es decir,
elsnons #3 elsnons *
Subido hace tiempo con unos comentarios entrañables y considerados a Julio Iglesias y a la serie de éxito, al igual que verás en este hilo. Oh no.
#4 Leon_Bocanegra *
#3 no me digas que después de que la gente se entere de que julio iglesias era un miserable , los comentarios hacia él no van a ser los mismos que antes?

Que cosas,eh?
elsnons #6 elsnons *
#4 que gente se ha enterado o se entera de que Julio Iglesias era un miserable ? Gente como tú ?
#7 Leon_Bocanegra
#6 no, yo soy más miserable que el.
UsuarioXY #9 UsuarioXY
#7 de lejos.
#1 j-light
Este envío es ORO!
Blooder #10 Blooder
Cayeron las 4, y lo sabes...
