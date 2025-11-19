Julio Ariza, en el caldo de las cloacas de la ‘fontanera’ del PSOE y Pérez Dolset

El nombre de Julio Ariza apareció en la declaración de Javier Pérez Dolset ante el juez Arturo Zamarriego el pasado lunes. Y es que el empresario aseguró haber mantenido reuniones -según él, en el marco de sus investigaciones contra el comisario Villarejo- con exdirigentes del PP como Eduardo Zaplana o Ignacio González y con el empresario mediático y ahora factótum (Caponato) de Vox Julio Ariza, que durante bastante tiempo abrevó también en las fuentes populares.