Julio Ariza, en el caldo de las cloacas de la ‘fontanera’ del PSOE y Pérez Dolset

El nombre de Julio Ariza apareció en la declaración de Javier Pérez Dolset ante el juez Arturo Zamarriego el pasado lunes. Y es que el empresario aseguró haber mantenido reuniones -según él, en el marco de sus investigaciones contra el comisario Villarejo- con exdirigentes del PP como Eduardo Zaplana o Ignacio González y con el empresario mediático y ahora factótum (Caponato) de Vox Julio Ariza, que durante bastante tiempo abrevó también en las fuentes populares.

2 comentarios
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
Ariza, que ahora inspira el partido de Santiago Abascal, aparece así en el caldo de la ‘fontanería’ presuntamente vinculada a Ferraz, en pleno escándalo por unos audios grabados en los que se alerta que Pedro Sanchez quería “limpiar”.
aruleno #2 aruleno
Julio toca todos los palos, por si acaso alguno se cae.
