Julian Casablancas (The Strokes) critica a los sionistas estadounidenses

Al ser preguntado sobre su pensamiento más polémico, Casablancas ha revelado creer que «los sionistas estadounidenses se benefician del privilegio de la gente blanca pero hablan como si fuesen negros en la era de la esclavitud». Este contundente mensaje ha salido a la palestra la misma semana en la que The Strokes aprovecharon su segundo show en Coachella 2026 para realizar todo un «statement» político, que incluyó ataques a la CIA, al gobierno estadounidense y, cómo no, a Israel (recuerden aquel momento protagonizado en Gaza).