·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7047
clics
Franceses en su línea… xd
5996
clics
El modelo europeo eleva el riesgo: el río atmosférico del martes será de gran magnitud; predicción para España
4749
clics
Viñeta: Escoria
5140
clics
Evolución mensual del volumen de nuevas preguntas en StackOverflow
4836
clics
La imagen que resume una era: millones de libros en un almacén esperando a ser destruidos tras entrenar a una IA
más votadas
533
"¿Sabes dónde vivimos? Esto es España": el escándalo de las VPO de Alicante resume todos los males de la vivienda
533
76.475 valencianos esperaban una vivienda protegida mientras cargos del PP se repartieron las VPO de Alicante
342
David Martín, un ganadero contra la demagogia en el debate del lobo
395
Rufián iniciará “gira” con líderes de la izquierda
650
Miguel Ángel Rodríguez trató de persuadir por carta a víctimas de las residencias de que la culpa era de Sánchez
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
372
clics
Jugadores afganos en la copa del mundo de críquet Sub-19
Uzairullah Niazai (18) y Faisal Shinozada (17) miembros de la selección afgana de críquet en el mundial sub-19.
|
etiquetas
:
cricket
,
mundial
,
sub-19
,
uzairullah niazai
,
faisal shinozada
,
afganistán
4
1
0
K
53
ocio
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
53
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Imag0
Selección de la sub-19 años cotizados.
3
K
53
#3
Sr.No
Es la polución de la India, curte la piel como cuero viejo
0
K
11
#2
enochmm
Todo el equipo...
www.icc-cricket.com/tournaments/u19-cricket-worldcup-2026/teams/1143/a
Pero por ejemplo Australia también tiene alguno que tela, como el all-rounder
www.icc-cricket.com/tournaments/u19-cricket-worldcup-2026/teams/1154/a
0
K
11
#4
_4126
#2
En Australia me viene a la memoria el equipo paraolímpico español creo que de baloncesto.
1
K
17
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Pero por ejemplo Australia también tiene alguno que tela, como el all-rounder www.icc-cricket.com/tournaments/u19-cricket-worldcup-2026/teams/1154/a