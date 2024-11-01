edición general
5 meneos
372 clics

Jugadores afganos en la copa del mundo de críquet Sub-19  

Uzairullah Niazai (18) y Faisal Shinozada (17) miembros de la selección afgana de críquet en el mundial sub-19.

| etiquetas: cricket , mundial , sub-19 , uzairullah niazai , faisal shinozada , afganistán
4 1 0 K 53 ocio
4 comentarios
4 1 0 K 53 ocio
Imag0 #1 Imag0
Selección de la sub-19 años cotizados.
3 K 53
Sr.No #3 Sr.No
Es la polución de la India, curte la piel como cuero viejo :troll:
0 K 11
enochmm #2 enochmm
Todo el equipo... www.icc-cricket.com/tournaments/u19-cricket-worldcup-2026/teams/1143/a

Pero por ejemplo Australia también tiene alguno que tela, como el all-rounder www.icc-cricket.com/tournaments/u19-cricket-worldcup-2026/teams/1154/a
0 K 11
#4 _4126
#2 En Australia me viene a la memoria el equipo paraolímpico español creo que de baloncesto.
1 K 17

menéame