La jueza ve en los mensajes del exjefe de gabinete de Mazón a Pradas "órdenes" sobre el Es-Alert

En concreto, la instructora de la causa ha puesto en el foco los mensajes que transmitió José Manuel Cuenca, secretario autonómico de Presidencia y jefe de gabinete de Mazón el día de la dana, a Pradas y que para la magistrada vinculan al exjefe del Consell directamente con el retraso del envío del Es-Alert. El más conocido es el de "Salo, de confinar nada", emitido por el propio Cuenca 5 minutos antes de las 20 horas, ante la posibilidad de que la entonces responsable de la gestión de la emergencia decretara una restricción de movilidad.