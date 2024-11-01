Jueza prorroga orden para que inmigrantes detenidos tengan acceso a abogados en Minnesota

Una jueza federal prorrogó el jueves su orden que exige que las autoridades federales den a los inmigrantes detenidos en Minnesota acceso a abogados inmediatamente después de ser arrestados y antes de que sean trasladados fuera del estado.
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En toda causa criminal, el acusado gozará del derecho de ser juzgado pública y expeditamente, por un jurado imparcial del Estado y distrito en que el delito se haya cometido, distrito que habrá sido determinado previamente por la ley; así como de ser informado sobre la naturaleza y causa de la acusación; que se le caree con los testigos en su contra; que se obligue a comparecer a los testigos en su favor y de contar con la ayuda de Asesoría Legal para su defensa.
Claro que como es muy reciente, igual los de ICE no lo saben. Se ratificó el otro día .. en 1791.