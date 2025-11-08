·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
14226
clics
Por qué a los autores nos importa mayormente un carajo la piratería de libros
11147
clics
La portada de 'El Jueves' sobre el franquismo que no va a sentar nada bien a Isabel Díaz Ayuso
7099
clics
La compañía china XPENG tiene que cortar en directo y sobre el escenario el recubrimiento de su robot IRON para demostrar que es real. [Eng]
5491
clics
El día que un estudiante me hizo dudar de la gravedad
5742
clics
La actriz Debra Messing recibe críticas tras llamar yihadista a Zohran Mamdani
más votadas
520
El Fiscal General del Estado, acusado de filtrar el nuevo disco de Rosalía
287
Un juez declara ilegal los pagos del PP a 6 tránsfugas del PSOE para 'comprar' la alcaldía de Cartagena
363
Turquía emite una orden de detención contra Netanyahu
580
La Audiencia de Madrid confirma que la pareja de Ayuso se sentará en el banquillo por fraude fiscal y falsificación de documentos
557
Israel y sus campos de concentración de niños palestinos
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
13
clics
Una jueza prohíbe a Trump desplegar a la Guardia Nacional en Portland
Una jueza federal de Estados Unidos ha bloqueado de forma permanente la decisión del presidente Donald Trump de desplegar tropas de la Guardia Nacional en Portland.
|
etiquetas
:
jueza
,
trump
,
guardia
,
nacional
,
portland
7
1
0
K
103
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
1
0
K
103
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
themarquesito
Una juez federal nombrada por el propio Trump, por cierto.
0
K
20
#1
Catacroc
¿Ahora va a tener mas poder una jueza (encima mujer) que el presidentisimo (es mas que presidente) del pais?
0
K
11
#2
Mosquitón
¿Y quién es usted para decirme a mí las copas de vino que yo tengo que beber o no antes de conducir? (José María Aznar, c. 2007)
0
K
6
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente