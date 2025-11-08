edición general
Una jueza prohíbe a Trump desplegar a la Guardia Nacional en Portland

Una jueza prohíbe a Trump desplegar a la Guardia Nacional en Portland

Una jueza federal de Estados Unidos ha bloqueado de forma permanente la decisión del presidente Donald Trump de desplegar tropas de la Guardia Nacional en Portland.

3 comentarios
themarquesito #3 themarquesito
Una juez federal nombrada por el propio Trump, por cierto.
Catacroc #1 Catacroc
¿Ahora va a tener mas poder una jueza (encima mujer) que el presidentisimo (es mas que presidente) del pais?
#2 Mosquitón
¿Y quién es usted para decirme a mí las copas de vino que yo tengo que beber o no antes de conducir? (José María Aznar, c. 2007)
