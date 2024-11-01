edición general
La jueza pide a Adif que "se abstenga de realizar cualquier operación" sobre las vías de Adamuz sin autorización

Le solicita "la restitución inmediata del material que obre en su poder, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal". La jueza requiere a Adif que se abstenga de practicar "cualquier prueba sobre la material extraído, si no es previa autorización judicial". El día 22 de enero "recibió orden verbal del jefe de Área de Adif, para que se procediera a la retirada de cupones de raíl, entre las que hay soldaduras, y su traslado hasta la base de mantenimiento AVE, lo que se llevó a cabo entre la noche y madrugada del citado día 22 y el 2

