11
meneos
26
clics
La jueza de la DANA pone en el punto de mira siete llamadas de Mazón desde El Ventorro
La exconsellera Salomé Pradas y el president hablaron un total de 10 minutos y 16 segundos mientras el jefe del Consell alargaba la comida con Maribel Vilaplana
|
etiquetas
:
dana
,
mazon
,
valencia
10
1
0
K
127
politica
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
10
1
0
K
127
politica
#1
NPCMeneaMePersigue
*
Nos la están haciendo. Todos hablan de ese día y no de porqué días antes con plan de inundaciones activado no se hizo nada, porqué días más tarde la alerta tarde, porqué el 1 de julio también. Porque las alertas hunden el consumo y es elegir la economía ante el meteorito.
Porque claro si nos quedamos con ese día y no vemos que la prevención está fallando en general, pues toca cambiar el modelo de consumo, turismo y prevenir, salvar vidas... pero mejor moriros
2
K
43
#2
NPCMeneaMePersigue
#1
Como tampoco se habla de las 90.000 mujeres que no han citado en la comunidad valenciana para la mamografía violando el artículo 41 de la constitución donde dice que todos tenemos derecho a prevenir la salud.
Es todo un ciudanicidio, nos están masacrando
0
K
20
#3
sleep_timer
Joder, SUPERMAZÓN, a mi cuando me la comen no aguanto tanto.
0
K
12
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
