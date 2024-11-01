edición general
La jueza de la DANA pone en el punto de mira siete llamadas de Mazón desde El Ventorro

La jueza de la DANA pone en el punto de mira siete llamadas de Mazón desde El Ventorro

La exconsellera Salomé Pradas y el president hablaron un total de 10 minutos y 16 segundos mientras el jefe del Consell alargaba la comida con Maribel Vilaplana

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue *
Nos la están haciendo. Todos hablan de ese día y no de porqué días antes con plan de inundaciones activado no se hizo nada, porqué días más tarde la alerta tarde, porqué el 1 de julio también. Porque las alertas hunden el consumo y es elegir la economía ante el meteorito.

Porque claro si nos quedamos con ese día y no vemos que la prevención está fallando en general, pues toca cambiar el modelo de consumo, turismo y prevenir, salvar vidas... pero mejor moriros
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
#1 Como tampoco se habla de las 90.000 mujeres que no han citado en la comunidad valenciana para la mamografía violando el artículo 41 de la constitución donde dice que todos tenemos derecho a prevenir la salud.

Es todo un ciudanicidio, nos están masacrando
sleep_timer #3 sleep_timer
Joder, SUPERMAZÓN, a mi cuando me la comen no aguanto tanto.
