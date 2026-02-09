edición general
Una jueza de Barcelona imputa a ex altos cargos del CNI y la Guardia Civil por el espionaje con Pegasus y Candiru

... la jueza ha ordenado comunicar la imputación a los exdirectores generales de la Guardia Civil Félix Vicente Azón (2018–2020) y María Gámez (2020–2023); la exdirectora del CNI Paz Esteban...

El_pofesional #3 El_pofesional *
Y el pesado de #_0 sigue usando esto como su puto blog personal. Todos sus meneos son microblogging con el primer comentario secuestrado.

Haced lo que queráis con vuestra página, pero esto cada vez da más asco. Las normas necesitan una revisión ya.

Entrad a su perfil y mirad su historial. Es vergonzoso y no es el único que abusa esto.

PD: No me puedo creer que no te esté dando vergüenza seguir igual. Al menos hoy no vas a sumar karma a costa de la ignorancia de la gente.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
En fuentes del entorno de Azón se señala a este diario que la querella no inquieta al magistrado, que en todo caso únicamente puede ser investigado por el propio Tribunal Supremo.
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo *
como siempre, ISRAEL de por medio: "dado que en el escrito de querella no se indican los domicilios de algunos de los querellados, residentes en Israel, la jueza requiere a la Policía Nacional que realice "las gestiones necesarias para conocer el domicilio de los mismos, debiendo informar a este órgano judicial a la mayor brevedad posible"."
