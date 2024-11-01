edición general
Una jueza admite la querella de los ultras Abogados Cristianos contra los expertos que avalaron la eutanasia a la joven N

La ofensiva de la entidad ultracatólica contra la muerte digna salta de la vía contenciosa a la penal y se amplía a los profesionales médicos y juristas encargados de decidir sobre las solicitudes de eutanasia.

Supercinexin
Da igual que saques leyes progresistas siguiendo con los deseos democráticos de la mayoría de españoles y que éstas leyes estén refrendadas por mayorías en el Congreso y plasmadas en el BOE y donde sea.

Luego llegan cuatro abogados fascistas y, con la colaboración de jueces prevaricadores, se saltan las leyes y encima persiguen judicialmente a los funcionarios del Estado a quienes las leyes protegen.

Es increíble lo de España y sus jueces. Increíble.

skaworld
#1 #2
Estrategia del miedo otra vez, el juicio lo van a perder otra vez pero siguen con la politica de mandar mensajes de "si te metes aqui te vamos a entrampar un añito o dos" y darles visibilidad con esto es precisamente el objetivo. Cuanto mas se hable de ello mas se extiende su mensaje.

janatxan
#3 malgastando horas y dinero ocupando un juzgado que debería estar a otras cosas. Debería ser punible.

#9 concentrado
#2 Y luego, cuando el propio presidente del gobierno indica que hay jueces que hacen política en sede parlamentaria, los jueces, el CGPJ y los políticos que se aprovechan de esa situación, montan en cólera por escuchar una verdad lanzada al aire. La transición no ha acabado, y una parte importante de la culpa la tiene el partido en el que se encuentra el presidente del gobierno que denuncia esos hechos.

devilinside
Joder, no podían limitarse a pedir el castigo divino

#5 laruladelnorte
#4 Al parecer no le tienen mucha confianza a su diosito... :foreveralone:

MiguelDeUnamano
#5 Es que con el historial que tiene cualquiera se fía. Lo mismo te manda una lluvia de azufre que pasa olímpicamente de los rezos y peticiones de sus fieles. xD

Verdaderofalso
#7 solo hay que ver los rezos en Ferraz últimamente xD

janatxan
Cuando el sentido común se rinde a los legalismos absurdos, la sociedad pierde.


