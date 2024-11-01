Una jueza admite la querella de los ultras Abogados Cristianos contra los expertos que avalaron la eutanasia a la joven N

La ofensiva de la entidad ultracatólica contra la muerte digna salta de la vía contenciosa a la penal y se amplía a los profesionales médicos y juristas encargados de decidir sobre las solicitudes de eutanasia.
Luego llegan cuatro abogados fascistas y, con la colaboración de jueces prevaricadores, se saltan las leyes y encima persiguen judicialmente a los funcionarios del Estado a quienes las leyes protegen.
Es increíble lo de España y sus jueces. Increíble.
Estrategia del miedo otra vez, el juicio lo van a perder otra vez pero siguen con la politica de mandar mensajes de "si te metes aqui te vamos a entrampar un añito o dos" y darles visibilidad con esto es precisamente el objetivo. Cuanto mas se hable de ello mas se extiende su mensaje.