La jueza de Adamuz reprende de nuevo a Adif y le prohíbe iniciar obras en la vía sin autorización
La magistrada vuelve a cargar contra Adif tras saber que la empresa pública pretendía renovar un nuevo tramo sin el preaviso obligatorio de 15 días
actualidad
6 comentarios
#1
Heni
*
Coño, pero tendrán que arreglarlo para que puedan volver circular trenes con normalidad, digo yo que será la jueza o el fiscal o quién sea la que ya tendría que haber enviado todos los peritos necesarios para recabar las pruebas que hagan falta o va estar la vía cerrada/medio funcionamiento hasta que termine el juicio que en España van a ser años?
5
K
44
#4
SantanaS
#1
Yo cerraba otra vez la vía hasta que la señora jueza dé su visto definitivo. Qué pruebas vas a encontrar ahora después de tropecientos trenes han pasado por encima. Me da a mí que no se ha visto en otra.
0
K
8
#3
Spirito
*
¿Y tiene sentido que prohíba o paralice la reparación
Por supuesto, con los debidos informes del antes, durante y después de esa reparación o lo que especifique y/o con las garantías o requisitos que exija la juez.
Digo yo ¿No ha tenido tiempo para enviar técnicos y/o expertos y/o auditoría gráfica, foto-métrica... o lo que estime para el esclarecimiento de los hechos?
¿Acaso esto no viene a ser como si en una autovia de alto flujo, por ejemplo, se para la autovía y se niega su reparación y seguridad, creando un perjuicio a la continuación de la vida social?
Pregunto.
1
K
12
#5
oceanon3d
#3
Es una togada ... no esperes razonamiento lógico alguno.
1
K
17
#6
Spirito
*
#5
¡Huye, insensato!
0
K
9
#2
CharlesBrowson
Salfumán habría que ir preparando a toneladas para entrar para desinfectar aquello
0
K
8
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
