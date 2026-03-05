edición general
La jueza de Adamuz reprende de nuevo a Adif y le prohíbe iniciar obras en la vía sin autorización

La magistrada vuelve a cargar contra Adif tras saber que la empresa pública pretendía renovar un nuevo tramo sin el preaviso obligatorio de 15 días

Heni #1 Heni *
Coño, pero tendrán que arreglarlo para que puedan volver circular trenes con normalidad, digo yo que será la jueza o el fiscal o quién sea la que ya tendría que haber enviado todos los peritos necesarios para recabar las pruebas que hagan falta o va estar la vía cerrada/medio funcionamiento hasta que termine el juicio que en España van a ser años?
SantanaS #4 SantanaS
#1 Yo cerraba otra vez la vía hasta que la señora jueza dé su visto definitivo. Qué pruebas vas a encontrar ahora después de tropecientos trenes han pasado por encima. Me da a mí que no se ha visto en otra.
Spirito #3 Spirito *
¿Y tiene sentido que prohíba o paralice la reparación

Por supuesto, con los debidos informes del antes, durante y después de esa reparación o lo que especifique y/o con las garantías o requisitos que exija la juez.

Digo yo ¿No ha tenido tiempo para enviar técnicos y/o expertos y/o auditoría gráfica, foto-métrica... o lo que estime para el esclarecimiento de los hechos?

¿Acaso esto no viene a ser como si en una autovia de alto flujo, por ejemplo, se para la autovía y se niega su reparación y seguridad, creando un perjuicio a la continuación de la vida social?

Pregunto.
oceanon3d #5 oceanon3d
#3 Es una togada ... no esperes razonamiento lógico alguno.
Spirito #6 Spirito *
#5 ¡Huye, insensato! xD

:tinfoil:
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Salfumán habría que ir preparando a toneladas para entrar para desinfectar aquello
