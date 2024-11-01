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La jueza Beatriz Suárez absuelve a la agitadora que llamó "Begoño" a la esposa de Pedro Sánchez

La jueza Beatriz Suárez absuelve a la agitadora que llamó "Begoño" a la esposa de Pedro Sánchez

La agitadora ultraderechista Pilar Baselga ha sido absuelta del delito de injurias con publicidad contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por el que fue juzgada. La jueza Beatriz Suárez, del tribunal de instancia sección penal 22 de Madrid, considera en su sentencia, a la que ha tenido acceso Público, que sus afirmaciones aludiendo a una inexistente transexualidad de Begoña Gómez, a la que se refirió como "Begoño", entre otras expresiones, "no tienen relevancia penal" y se enmarcarían en el "humor satírico"

| etiquetas: begoño , begoña , sentencia , absolución , balsega , bulos
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13 comentarios
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Comentarios destacados:    
Laro__ #2 Laro__
Ya tenemos otra candidata a la Sala Segunda del Supremo.
6 K 103
#11 soberao
#2 Una nueva payasa haciendo competencia a Ignatius Farray m.youtube.com/watch?v=iJH-3dIbkxQ
La competencia desleal cada vez está más complicada entre los cómicos. Esta mujer trabajará en El Jueves, Mongolia, el TMEO o de guionista en la Hora Veintipico, que su trabajo será hacer humor satírico... Maldita sea la hostia...
0 K 15
#6 trasparente *
Lo dicho, la judicatura ya va con la polla fuera, como el próximo gobierno no sea PPVOX va a haber unos cuantos infartos y un aluvión de jubilaciones entre l@s togad@s
3 K 54
aruleno #8 aruleno
#6 no caerá esa breva...
0 K 7
XtrMnIO #7 XtrMnIO
Pero no te metas con Carrero Blanco, ni con la Virgen de la Tetalhombro.
2 K 38
#12 soberao
#7 Ni hagas bromas con la dinamita y la cruz de cuelgamuros...
0 K 15
#1 woke
pues para mí es un delito de oido.
2 K 37
#4 A_S
#1 lo hemos oído todos lo que dijo :troll:
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obmultimedia #9 obmultimedia
#1 Los dilexicos también somos persianas.
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Verdaderofalso #5 Verdaderofalso *
Qué es compañera!

Pero vamos que primero le paso a Michelle Obama y a Brigitte Macron entre otras…
Nada nuevo en la IF, que ya me dirás tú a mí que ganan con semejante estupidez y mentira
1 K 36
MiguelDeUnamano #13 MiguelDeUnamano
#5 Mantener contenta a la mongolada.
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angelitoMagno #3 angelitoMagno
Se pedía 2 años de cárcel y 100.000€ de multa.
0 K 13
vviccio #10 vviccio *
Los inútiles son incapaces de ganar elecciones solos, necesitan mucha ayuda: jueces, empresaurios y medios de desinformación. Aún así les cuesta ganar.
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menéame