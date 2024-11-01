La jueza Beatriz Suárez absuelve a la agitadora que llamó "Begoño" a la esposa de Pedro Sánchez

La agitadora ultraderechista Pilar Baselga ha sido absuelta del delito de injurias con publicidad contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por el que fue juzgada. La jueza Beatriz Suárez, del tribunal de instancia sección penal 22 de Madrid, considera en su sentencia, a la que ha tenido acceso Público, que sus afirmaciones aludiendo a una inexistente transexualidad de Begoña Gómez, a la que se refirió como "Begoño", entre otras expresiones, "no tienen relevancia penal" y se enmarcarían en el "humor satírico"