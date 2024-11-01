El juez reprocha a Manos Limpias que denunciara "de forma errónea" al excomisionado del Gobierno para la dana

Rapapolvo al pseudosindicato Manos Limpias. El titular del Juzgado ha acordado el sobreseimiento libre (en la práctica una absolución) de la denuncia contra el excomisionado del Gobierno para la dana, José María Ángel. La resolución reprocha a Manos Limpias, que denunciara un presunto delito de falsedad fechado por el pseudosindicato en 1983. “No se trata de un delito continuado, como de forma errónea se expresa en la denuncia formulada”, afirma