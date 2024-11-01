edición general
El juez reprocha a Manos Limpias que denunciara "de forma errónea" al excomisionado del Gobierno para la dana

Rapapolvo al pseudosindicato Manos Limpias. El titular del Juzgado ha acordado el sobreseimiento libre (en la práctica una absolución) de la denuncia contra el excomisionado del Gobierno para la dana, José María Ángel. La resolución reprocha a Manos Limpias, que denunciara un presunto delito de falsedad fechado por el pseudosindicato en 1983. “No se trata de un delito continuado, como de forma errónea se expresa en la denuncia formulada”, afirma

Javi_Pina #1 Javi_Pina *
Reproches no, costas y multas por mala fe o abuso de proceso que no solo se pueden poner sino que DEBE aplicarlas si considera como es el caso que ha habido tal abuso.
#2 Suleiman
Estos disparan a todo sin ton ni son... Sería interesante saber quién les da pasta infinita para tirarla por la borda. Y luego nos quejamos que la justicia está saturada y es lenta, una parte es por culpa de estos inútiles que se dedican a crear querellas con cut&paste y saturan los juzgados.
XtrMnIO #3 XtrMnIO
Hace años, el tribunal supremo les acusó de denuncias falsas usando recortes de prensa.

Y ahora tenemos al juecezuelo usando recortes de prensa de los ultras para dar un golpe de estado judicial.
