edición general
6 meneos
12 clics
El juez rechaza la petición de Ábalos de paralizar la emisión de la entrevista de su exmujer esta noche en Telecinco

El juez rechaza la petición de Ábalos de paralizar la emisión de la entrevista de su exmujer esta noche en Telecinco

El juzgado ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por el exministro de Transportes José Luis Ábalos contra la emisión esta misma noche en Telecinco de una entrevista de la que fuera su esposa Carolina Perles. Ábalos solicitaba la prohibición de emitir la entrevista de Perles. El exministro considera que el relato de lo que pueda decir la mujer con la que convivió durante años puede perjudicarle. El juzgado ha rechazado está petición,el programa podrá emitirse y no consta ningún tipo de orden de alejamiento de las cámaras de su vivienda

| etiquetas: ábalos , psoe , corrupción , koldo , carolina perles , telecinco , mediaset
5 1 2 K 44 actualidad
5 comentarios
5 1 2 K 44 actualidad
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
Como la hayan pagado bien, soltara mierda y bulos todo los que quiera en TV5
1 K 30
#4 mrM4
#3 AR squirt en prime time
0 K 10
SMaSeR #5 SMaSeR
#3 Eso ya quedó super claro en España para cualquiera con medio dedo de frente.

Juez : " Eso no es lo que dijo usted ayer en la televisión "
- " Pero no estamos en la tele, estamos en un juicio ".

Juicio de Alcasser, así que esto es tan viejo como de vieja es la telebasura.
0 K 7
#2 potom
los jueces hacen política y los políticos juzgan
0 K 15

menéame