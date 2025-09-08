El juez rechaza la petición de Ábalos de paralizar la emisión de la entrevista de su exmujer esta noche en Telecinco

El juzgado ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por el exministro de Transportes José Luis Ábalos contra la emisión esta misma noche en Telecinco de una entrevista de la que fuera su esposa Carolina Perles. Ábalos solicitaba la prohibición de emitir la entrevista de Perles. El exministro considera que el relato de lo que pueda decir la mujer con la que convivió durante años puede perjudicarle. El juzgado ha rechazado está petición,el programa podrá emitirse y no consta ningún tipo de orden de alejamiento de las cámaras de su vivienda
| etiquetas: ábalos , psoe , corrupción , koldo , carolina perles , telecinco , mediaset
