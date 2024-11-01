edición general
El juez Peinado se toma unas vacaciones para preparar su último año de persecución a Begoña Gómez

El magistrado cumplirá 72 años en 2026 y se acerca el momento de su jubilación. Juan Carlos Peinado, instructor de la causa que afecta a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, estará de celebración dentro de 15 días. El juez cumple 71 años el próximo 27 de septiembre y la fecha será especial por algo más que el clásico soplido de velas. A partir de ese momento, al magistrado tan solo le quedarán 12 meses para seguir persiguiendo a la esposa del jefe del Ejecutivo, tal y como mandata la Ley Orgánica 7/1992 por la que se fija la edad...

SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Menudo esperpento judicial.
obmultimedia #4 obmultimedia
#1 y justo para finales de 2026 para que toque rozando el año electoral.
Lo tienen todo pensado al milimetro.
rob #2 rob
Espero que reciba, con cariño, un buen tirón de orejas de sus cojones morenos.
XtrMnIO #8 XtrMnIO *
Bueno, se jubilará el futuro asegurado a su hija en PP S.A.

Quién no degradaría hasta lo más ínfimo su profesión por el futuro de un hijo?
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
No tengo ninguna duda que es tan diligente en sus tareas, que hasta en vacaciones está pensando como prevaricar más y mejor.
Kantinero #6 Kantinero
El Pelucas se nos va, cuanto va a perder la justicia con un tío tan trabajador......
#5 Emotivo
Es igual, cuando se jubile seguirá soñando como seguir con el tema.
#7 Emotivo
Chocheando que es gerundio.
