El juez Peinado se toma unas vacaciones para preparar su último año de persecución a Begoña Gómez

El magistrado cumplirá 72 años en 2026 y se acerca el momento de su jubilación. Juan Carlos Peinado, instructor de la causa que afecta a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, estará de celebración dentro de 15 días. El juez cumple 71 años el próximo 27 de septiembre y la fecha será especial por algo más que el clásico soplido de velas. A partir de ese momento, al magistrado tan solo le quedarán 12 meses para seguir persiguiendo a la esposa del jefe del Ejecutivo, tal y como mandata la Ley Orgánica 7/1992 por la que se fija la edad...