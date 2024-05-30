edición general
9 meneos
38 clics
El juez Pedraz ordena la detención e ingreso en prisión de Josu Ternera como jefe de ETA

El juez Pedraz ordena la detención e ingreso en prisión de Josu Ternera como jefe de ETA

El juez ha emitido una nueva orden europea de detención contra el que considera "uno de los máximos dirigentes de ETA", que vive en el País Vasco francés en régimen de libertad bajo control judicial.

| etiquetas: eta , josu ternera , ingreso en prision , euskalherria
8 1 0 K 93 actualidad
20 comentarios
8 1 0 K 93 actualidad
Comentarios destacados:        
Trifasico #11 Trifasico *
#8 tu que vas a pensar, si eres un triste clon noviembre de 2025, que ha venido a soltar gilipolleces y esparcir odio  media
4 K 59
#12 patriota_de_pandereta
#11 No como tus mensajes, que están llenos de amor y fraternidad  media
1 K -2
Trifasico #15 Trifasico *
#12 Te has tenido que ir 13 paginas atras en mi historico de comentarios, para encontrar algo... y has tenido que recortar parte del mismo, para descontextualizarlo, para que cuadre en tu lamentable relato.

Aqui el mensaje entero
meneame.net/story/yolanda-diaz-rompe-llorar-recuerdo-pedro-sanchez-pad

No puedes ser mas triste y patetico xD
1 K 18
#16 patriota_de_pandereta *
#15 hay más. No intentes recular ahora.

Triste y patético es no saber que no tengo que remontarme 13 páginas atrás porque existen los buscadores.  media
1 K -2
Trifasico #17 Trifasico *
#16 Por que te acuestas y dejas de dar pena, clon de poca monta ?
0 K 8
#18 patriota_de_pandereta *
#17 Llora, ahora que has recibido un megazasca histórico
1 K -2
Trifasico #20 Trifasico *
#18 Que voy a llorar, si la gente como tu, solo genera ascopena y risas xD
Disfruta de tu penosa y joven cuenta clon, mientras te dure, cantamañanas :popcorn:
0 K 8
NoMeTapesElSol #7 NoMeTapesElSol
#5 ¡joder!, tienes razonamientos de niño de 5 años, tiene que ser una puta broma.
4 K 43
#8 patriota_de_pandereta
#7 Razonamiento de 5 años poner al ignore los comentarios de la gente que piensa distinto a ti.
6 K -29
NoMeTapesElSol #10 NoMeTapesElSol
#8 no te he puesto al ignore, te he dado un negativo.
Podemos hablar de lo que quieras {0x1f601}
2 K 24
Macnulti_reencarnado #6 Macnulti_reencarnado *
A ver si se pudre en la cárcel esa rata sarnosa.
2 K 34
#19 atrompicones
Se lo ha sugerido la IA me refiero a la de Madriz
0 K 10
Castigadordepagascalers #9 Castigadordepagascalers
Lo típico de los soplapollas derecharras astroturfers que pululan por aquí. xD xD

Por supuesto que ETA tenía razón durante el franquismo y más debería haber limpiado. Cada vez que habla cualquier hijo de la grandísima puta de bocs, lo demuestran. :popcorn:

Recuerde la escoria derecharra: las quejas, a mi abogado. Y no se quejen si cualquier trabajador les apaliza en la calle y luego se les expropia. Es justicia y es bueno para la biosfera. :-* :-*
0 K 7
zogo #2 zogo
#1 la izquierda no defiende a delincuentes, sediciosos y terroristas: nunca oí a nadie de izquierdas hablar bien de Franco.
7 K 87
Veelicus #4 Veelicus
#1 Al ignore de los fachatrolls
6 K 73
#5 patriota_de_pandereta
#4 Corre, llama al admin también
7 K -36
Kantinero #13 Kantinero *
#1 Ultimamente veo más al PP defender asesinos en potencia, a capa y espada, y si, también le ponen un carguito ganando más que antes
0 K 11
#14 patriota_de_pandereta
#13 Una cosa no quita a la otra
0 K 6

menéame