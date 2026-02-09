Un juez investiga si un hombre falsificó la firma de su madre enferma y permitió la construcción de 468 viviendas en Las Palmas de Gran Canaria

La Justicia ha abierto una investigación para averiguar si la cesión de la explotación de tres parcelas con el fin de levantar un edificio de 468 viviendas en el barrio de Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria, se hizo con la firma falsificada de la anterior arrendataria, una anciana de 83 años con deterioro cognitivo. El hijo de la mujer supuestamente suplantada presentó una querella contra su propio hermano y contra una abogada, a los que acusa de urdir un plan fraudulento para aprovecharse de la vulnerabilidad de su madre.