Un juez investiga si un hombre falsificó la firma de su madre enferma y permitió la construcción de 468 viviendas en Las Palmas de Gran Canaria

La Justicia ha abierto una investigación para averiguar si la cesión de la explotación de tres parcelas con el fin de levantar un edificio de 468 viviendas en el barrio de Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria, se hizo con la firma falsificada de la anterior arrendataria, una anciana de 83 años con deterioro cognitivo. El hijo de la mujer supuestamente suplantada presentó una querella contra su propio hermano y contra una abogada, a los que acusa de urdir un plan fraudulento para aprovecharse de la vulnerabilidad de su madre.

ewok #3 ewok
@Guanarteme, ¿qué pasó ahí?
K
pepel #1 pepel
Menuda firma...
K
Tachy #2 Tachy
Relacionada con el edificio en construcción de marras: www.atlanticohoy.com/palmas/guanarteme-edificio-palmas-america_1551508
K
Tachy #4 Tachy
En la noticia que mandé en el comentario 2 viene bastante bien explicado de dónde viene todo esto. En una zona falta de espacios verdes, con malas infraestructuras de alcantarillado y carreteras, se pretende construir (ya está casi terminado) un mamotreto gigantesco para dar el pelotazo. Todos los costes asociados son para la ciudadanía, y los beneficios para los promotores y sus amiguetes. La asociación de vecinos intentó paralizarlo pero los jueces pedían fianzas abusivas y ahí que siguió para adelante. Y ahora esto, que parece que falsificaron la firma con el conchabo de una abogada a la que pagaron más que bien para vender esos terrenos a la promotora.
K
Elrosquasard #5 Elrosquasard
#4 Por lo que he entendido esos terrenos no eran de la anciana. Los tenía con contratos de alquiler antiguos. La explotación actual la llevaba el hijo "chorizo". El dinero que se quedaron por lo visto es el que le pagó la promotora a la anciana por resolver esos contratos.
K

