Un juez federal prohíbe a la administración Trump cortar los fondos de la Universidad de California [ENG]

Un juez federal ha impedido que la administración Trump retenga fondos federales y amenace con fuertes multas a la Universidad de California, en medio de los intentos del gobierno de presionar a las universidades estadounidenses más importantes para que adopten y promuevan ideales conservadores. La jueza de distrito Rita Lin, de San Francisco, emitió la medida cautelar el viernes por la noche, señalando que el gobierno no podía exigir pagos al sistema universitario de California por sus reclamaciones de que este violaba los derechos civiles.