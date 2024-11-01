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Un juez de EEUU acusa al Pentágono de violar una orden judicial al sacar a la prensa de sus dependencias

Un juez de EEUU acusa al Pentágono de violar una orden judicial al sacar a la prensa de sus dependencias

A lo largo del texto, el magistrado ha mostrado su oposición a la llamada "política provisional" impulsada por la cartera que dirige Pete Hegseth, anunciada el 23 de marzo y que ordenaba el cierre del llamado corredor de corresponsales, una zona empleada durante décadas por la prensa para cubrir las noticias del Departamento de Defensa, desplazando a los medios de comunicación a un anexo ubicado en el exterior de las dependencias que, según el anuncio, "estará disponible cuando esté listo".

| etiquetas: juez , eeuu , pentágono , prensa , dependencias
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2 comentarios
6 2 0 K 96 actualidad
#1 candonga1
Está que se sale el faro del mundo libre.
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sotillo #2 sotillo
#1 Ya sabemos con qué se van a limpiar el culo
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menéame