Un juez de EEUU acusa al Pentágono de violar una orden judicial al sacar a la prensa de sus dependencias

A lo largo del texto, el magistrado ha mostrado su oposición a la llamada "política provisional" impulsada por la cartera que dirige Pete Hegseth, anunciada el 23 de marzo y que ordenaba el cierre del llamado corredor de corresponsales, una zona empleada durante décadas por la prensa para cubrir las noticias del Departamento de Defensa, desplazando a los medios de comunicación a un anexo ubicado en el exterior de las dependencias que, según el anuncio, "estará disponible cuando esté listo".