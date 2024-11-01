Un juez dictamina que las empresas tienen derecho a reembolsos por los aranceles de Trump anulados por el Tribunal Supremo [ENG]

El juez Richard Eaton, del Tribunal de Comercio de EE. UU., escribió que “todos los importadores registrados” tenían “derecho a beneficiarse” de la decisión del Tribunal Supremo que anuló los amplios aranceles de dos dígitos que el presidente Donald Trump impuso el año pasado bajo la IEEPA. El gobierno federal recaudó más de 130.000 millones de dólares en estos aranceles ya anulados hasta mediados de diciembre y, según cálculos del Penn Wharton Budget Model, podría tener que devolver hasta 175.000 millones de dólares en reembolsos.
La impunidad de los gobernantes debería de ser revisada, no puede ser que un tío entre al gobierno como un elefante en una cacharrería tomando decisiones que perjudican a cientos de miles de ciudadanos y se quede impune o tenga que asumir la catástrofe el propio estado, personalmente esto debería de tener un castigo más allá de la perdida de voto
A ver cómo se lo explica a los suyos.