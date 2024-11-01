edición general
Un juez dictamina que las empresas tienen derecho a reembolsos por los aranceles de Trump anulados por el Tribunal Supremo [ENG]

El juez Richard Eaton, del Tribunal de Comercio de EE. UU., escribió que “todos los importadores registrados” tenían “derecho a beneficiarse” de la decisión del Tribunal Supremo que anuló los amplios aranceles de dos dígitos que el presidente Donald Trump impuso el año pasado bajo la IEEPA. El gobierno federal recaudó más de 130.000 millones de dólares en estos aranceles ya anulados hasta mediados de diciembre y, según cálculos del Penn Wharton Budget Model, podría tener que devolver hasta 175.000 millones de dólares en reembolsos.

Dene
Bueno, ahora diseñaran un proceso de reclamación que durará varios años y para cuando alguien quiera cobrar algo será ya culpa del que venga detras
K 28
Kantinero
Una pena que no dictamino que tiene que pagarlos él de su bolsillo.
La impunidad de los gobernantes debería de ser revisada, no puede ser que un tío entre al gobierno como un elefante en una cacharrería tomando decisiones que perjudican a cientos de miles de ciudadanos y se quede impune o tenga que asumir la catástrofe el propio estado, personalmente esto debería de tener un castigo más allá de la perdida de voto
K 28
DrEvil
Zanahorio mata a impuestos a sus ciudadanos, ¿y ahora son las empresas extranjeras las que van a recibir ese dinero?
A ver cómo se lo explica a los suyos.
K 17
covacho
#2 no, porque los aranceles los han pagado las empresas americanas y el cliente final (americano)
K 9
ipanies
Y lo lógico sería que lo adelante la administración y luego se lo reclamé a los que han perpetrado la ilegalidad.
K 13

