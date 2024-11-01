edición general
El juez comunica al Departamento de Seguridad Nacional que el uso de cámaras corporales por parte de los agentes de Chicago «no era una sugerencia» [ENG]

«Quizás ayer no fui clara; eso no era una sugerencia», dijo a los abogados de la administración Trump. «Voy a modificar la orden de restricción temporal para incluir las cámaras corporales». «No es algo que se pueda debatir», añadió. «No fue una sugerencia», declaró Ellis ante el tribunal. «No fue una insinuación. No fue un tema de debate ni de conversación. Fue una orden. Por lo tanto, la voy a registrar hoy y espero que se cumpla».

| etiquetas: ice , cámaras , bodycam , chicago
Verdaderofalso
Al final el abogado de los Proud Boys que durante su defensa en el caso del Asalto al Capitolio dijo:

"¿Son básicamente personas incompetentes, ni siquiera pueden pedir en el McDonalds”
www.meneame.net/story/abogado-proud-boys-juicio-son-basicamente-person

Va a tener razón el joio xD
themarquesito
No era una sugerencia, en Illinois hay que cumpir la ley de Illinois
