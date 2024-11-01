El juez cita a declarar como investigado al responsable del informe pericial de Marta del Castillo

El juzgado, en una diligencia de ordenación, a la que ha tenido acceso este periódico, orden citar al CEO de Lazarus para declarar después de las Navidades, en una declaración como investigado que se realizará mediante videoconferencia. En la misma resolución, el juez señala que en esa comparecencia Manuel Huerta deberá "aportar el título académico oficial habilitante para el ejercicio de la pericia informática y poder firmar pericitaciones como perito informático, ya sea de parte o a instancias de juzgado".