Juez bloquea servicios VPN durante partidos futbol

La Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Córdoba ha bloqueado los servicios Proton y NordVPN durante la emisión de los partidos de fútbol, motivado por una denuncia de LaLiga y Telefónica. El referido tribunal andaluz ha dictado medidas cautelares de obligado cumplimiento para paralizar temporalmente la actividad de los dos servicios internacionales durante la celebración de los partidos. También se trata de la primera acción judicial dinámica en Europa contra contenidos ilícitos desde herramientas de Red Privada Virtual (VPN).

2 comentarios
#1 TipejoGuti
No apunten al dedo, la luna sigue siendo quien aprueba leyes que permiten esto...
#2 Dib8
Es duplicada sorry meneame.net/story/laliga-telefonica-cortan-acceso-vpns-proton-nord-vpn, pero no se como eliminarlo.
