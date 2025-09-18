edición general
El juez abre juicio contra Asencio y otros tres excanteranos del Real Madrid por difundir vídeos sexuales

El juez exige a Ruiz, Rodríguez y García que depositen sendas fianzas de 20.000 euros, mientras que requiere a Raúl Asencio que aporte una de 15.000 euros Relacionada: www.meneame.net/story/hombres-no-gritan-gol-cuando-digo-no-gusta-futbo

#1 Khanbaliq
¿Os imagináis la que se liaría si alguno de los autores de las grabaciones debutaran en Primera Division?
#2 EISev
#1 Asencio ya ha debutado pero a él no le acusan de ser autor de la grabación sino de difundirla.
