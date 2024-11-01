edición general
Los hombres que no gritan gol: "Cuando digo que no me gusta el fútbol, me miran como a un marciano"

Ángel forma parte de esa minoría silenciosa de hombres a los que el fútbol, simplemente, no les interesa. No lo rechaza con rabia, ni se burla del fervor ajeno. Lo suyo orbita más bien alrededor de la indiferencia. "Al principio igual me interesa diez o quince minutos, pregunto algo por quedar bien, lo típico de Messi o Cristiano… pero después me da mucha pereza. Me da igual", confiesa. (...) En décadas pasadas, el fútbol funcionaba como pasaporte social masculino: en fábricas, bares y vecindarios era la conversación obligada.

#6 #1 A ver, que no te guste el fútbol puede ser muy raro, pero no tanto como para que te acusen de murciano.
Graffin #2 Graffin
Estamos en el siglo XXI, a nadie le importa una mierda si te gusta el fútbol o no.
rojelio #11 rojelio
#2 #3 #5 Esto está más vigente de lo que parece.
Este verano, estando en una piscina pública, mi hijo estaba jugando con otro niño. El padre del otro le preguntó al mío que de qué equipo era. Mi hijo se quedó en silencio, con cara extrañada, y le tuve que contestar yo: "en casa no nos gusta el fútbol a nadie, no sabe lo que le estás preguntando". Ahora le tocó a él poner cara de estar viendo a un bicho raro, murmuró algo, se despidió y se fué.
Ludovicio #16 Ludovicio *
#2 #11 Supongo que depende del contexto en que te muevas.
Para mucha gente sigue siendo parte del pack básico de "hombre".

Entre la gente con la que yo me muevo a nadie le importa una mierda.
rojelio #20 rojelio
#16 En mi círculo habitual me pasa lo mismo, a nadie le gusta. Pero al leer la noticia me he acordado de la anécdota que acabo de contar, y de lo harto que acabé del fútbol de niño (como #10), así que la he mandado.
Ludovicio #27 Ludovicio
#20 Me parece interesante este tema aunque solo sea por el hecho de que seguimos siendo una sociedad que, por algún motivo, valora estúpidamente a los deportistas.

Mira estos días el revuelo con las declaraciones de ciclistas sobre Gaza. ¿Porque cojones a la gente le importa lo que un ciclista diga sobre Gaza?
Expat_Guinea_Ecuatorial #54 Expat_Guinea_Ecuatorial *
#11 El futbol es cosa de viejos, estara vigente entre cuatro forofos de hoy pero supongo que a muchos jovenes de hoy se la sopla completamente. Hay ocio mejor

Quedarse en silencio es lo que hizo que mirasen raro, si hubiera dicho que no le gusta el futbol no hubiera pasado nada
Pasaporte masculino? Si me dijeras Boxeo o MMA todavia entenderia la logica pero no se que tiene el futbol de supuesta hombria
#74 MADMax2
#54 Curiosamente desde hace unos años he conocido más forofas del fútbol que forofos. Igual que también veo más fumadoras que fumadores.
sotillo #72 sotillo
#2 Yo me tiré casi medio siglo del XX sin que me gustara
Xenófanes #3 Xenófanes
Conozco mucha gente que pasa del fútbol, entre ellos mi padre, y no veo que tiene de particular.
EpifaníaLópez #13 EpifaníaLópez
#3 Totalmente de acuerdo. Yo también y, como dice #7 en general son gente deportista que tiene otros intereses. A la maioría de la gente que conozco que practica artes marciales o acrobacia no les gusta (ver) el fútbol. No es que no haya gente que le gusten ambas, pero en ese caso son una minoría.
Wachoski #14 Wachoski *
#3 es una chorrada, yo igual .... si que vi a un futbolista famoso un día en un partido, y pregunté en voz alta que si no estaba ese en el barcelona o el madrid,... algo muy obvio para cualquiera que está al día en eso, y hacía dos años que se había ido del futbol español, y si que me miraron varios sorprendidos, pero bueno, quitando ese día por ese comentario, nunca antes
#25 burgerconqueso *
#3 pero queda guay como titular y con un par de fotos en plan pose con tirantes y la otra con la etiqueta del Zara colgando de la oreja. Igual es por eso que los miran raro y no por el futbol xD xD xD xD (es broma, cada uno que se cuelgue lo que quiera y donde quiera)
shake-it #19 shake-it
Vamos a animar el cotarro

Hay muchísima gente a la que no le gusta el fútbol. Por ejemplo, todos los aficionados del Atleti :troll:
CerdoJusticiero #39 CerdoJusticiero
#19 Tienes toda la razón, yo me encuentro en la intersección de esos dos grupos. xD
shake-it #49 shake-it
#39 La llamada Singularidad de Simeone...
Skiner #45 Skiner *
#19 Los sufridores atléticos tienen un drama no es que no les guste el fútbol, en otros tiempos se jugaba bien.
Ahora con al cancer Simeone es para arrancarse los ojos.
shake-it #48 shake-it
#45 Arrancarse los ojos o echarse una siesta de hora y media.
Skiner #50 Skiner
#48 Son misterios que no se entiende porque no los echan de una vez. No ganan nada, juegan horrible y siguen todas las temporadas.
Igual que Deschamps con Francia.
#5 uvi
Notición!

Llevo décadas diciendo que ni veo el futbol ni me gusta y no me han mirado nunca como un murciano
mis_cojones_en_bata #1 mis_cojones_en_bata
El titular lo he tenido que leer varias veces hasta que he constatado que pone "marciano" y no "murciano.
4 K 53
mente_en_desarrollo #6 mente_en_desarrollo
#1 A ver, que no te guste el fútbol puede ser muy raro, pero no tanto como para que te acusen de murciano.
lentulo_spinther #70 lentulo_spinther
#1 Normal, cuando hablan no se les entiende tampoco, así que....
rnd #9 rnd
a los que no nos gusta el fútbol tenemos que tener esas pintas o qué?
#60 Stringerthanks
#9 indudablemente. Yo añadiría unas uñas postizas. A mi me quedan divinas.
rnd #63 rnd
#60 prefiero fingir que me gusta el fútbol, no quiero tener un accidente cuando me limpie el culo después de cagar.
cosmonauta #10 cosmonauta *
Yo siempre pregunto "¿Quien juega?" Y si contestan. "¿Donde juegan?". Por algún extraño motivo a los aficionados les cabrea sobremanera que no sepas que el primer equipo del título sea el local. :troll:

Nah.. en serio. A mi me jodieron bien de niño con el puto futbol. Nunca me gustó el futbol y no se me daba bien. Y eso significaba quedar apartado automáticamente de toda actividad recreativa masculina durante los descansos.

Ahora, a mis cincuenta, soy yo el que se ríe de ellos. Las pocas horas de descanso que un trabajador tiene y las pasas viendo tíos en calzoncillos dándole patadas a la pelotita mientras planean de que color será su próximo lamborgini.
PasaPollo #17 PasaPollo
Creo que sólo hay una cosa más cargante que un forofo del fútbol, y es quienes se creen especiales por no gustarles el fútbol. Afortunadamente la mayor parte de personas se mueven en un punto medio entre esos dos extremos.
#24 El_Pobrecito_Hablador
No se yo...creo que los hombres a los que no nos gusta el furgol ya somos legión.
gordolaya #22 gordolaya *
#15 No, el pádel es una fábrica de lesiones, yo habitualmente practico ciclismo de carretera, pero sobretodo MTB, calistenia y senderismo (esto último no se si es un deporte pero mis "tiradas" mínimas no bajan de los 20 km.
alfre2 #30 alfre2
#22 si no hay pelota no hay deporte. Eso parecen hobbies pensados para vestir apretado los fines de semana. Pero oye, este es un país libre! :shit:
gordolaya #37 gordolaya
#30 Menuda tontería acabas de soltar..., técnicamente hablando son más deportes (sobretodo el ciclismo...) recuerda que Hemingway afirmaba que los únicos «deportes verdaderos» eran aquellos que coqueteaban con la muerte....
alfre2 #62 alfre2
#37 no es tontería, se llama ironía. Es un comentario en tono de humor. Eso también se practica, y se pierde si no se ejerce.

(Gensanta, el nivel!)
gordolaya #66 gordolaya
#62 Si es así mis disculpas, pero es que a diario topo con "cuñaos" que sueltan esas lindeces y no en tono irónico precisamente....
Meinster #33 Meinster
#22 Puede no ser ningún deporte pero es mi favorito.
20 km puede parecer mucho, pero depende enormemente de la orografía.
En una zona llana es algo sencillo, en una zona montañosa puede ser una burrada.
gordolaya #38 gordolaya
#33 Serra de tramuntana (Mallorca).
StuartMcNight #44 StuartMcNight
#33 Caminar 20km no se si llamarlo "deporte" pero es sin duda suficiente "ejercicio fisico" para una persona normal. Si ya es en zona montañosa es una barbaridad de ejercicio como tu dices.
Torrezzno #46 Torrezzno
#40 el único deporte femenino que me gusta ver xD
cocolisto #21 cocolisto
El fútbol en su vertiente comercial es una mafia dirigida fundamentalmente por personas de dudosa integridad por no decir directamente corruptos. A partir de ahí, que veas un partido o no es indiferente si tienes conciencia de ello y sabes que supone.
Nada a criticar a la gente que lo practica por afición y deportividad.
Torrezzno #4 Torrezzno *
Al ver la foto me ha recordado al meme del fedora. A mi, personalmente, los hombres que no les gusta ver ni practicar ningún deporte me resultan inquietantes  media
gordolaya #7 gordolaya
#4 Yo práctico varios deportes y por eso no solo no me gusta, sino que odio profundamente el fútbol, para mi representa el anti-deporte por antonomasia.
alfre2 #15 alfre2
#7 el pádel es uno de ellos, verdad? :troll:
Meinster #23 Meinster
#4 No soy un gran deportista, pero algo practico. Me parece muy divertido.
En cambio ver como otros juegan me parece aburridísimo. Supongo que en parte es porque me la suda quien gane, y porque me parece muy aburrido ver como otros se divierten. Y de los deportes más aburridos de ver que existen, el futbol se encuentra en los primeros puestos. Resultados bajísimos, oportunidades de marcar muy pocas, se juega muy lento, los partidos son muy largos y para colmo no hay apenas sorpresas.
Yo desconfío de la gente a la que le apasiona ese deporte.
Torrezzno #28 Torrezzno
#23 hay deportes mucho más animados, el baloncesto mismo, o el tenis
Meinster #36 Meinster
#28 O natación, balonmano, 100 m lisos.. hay una cantidad enorme de deportes mucho más entretenidos que el fútbol.
De vez en cuando veo alguno, pero muy rara vez (cuando los Juegos Olímpicos suelo ver algo) pero me acaban cansando.
JuanCarVen #40 JuanCarVen
#28 Voleibol o Volleyball, menos la versión playa que no tiene jugadores suficientes para hacer amagos.
Mildranx #61 Mildranx
#40 Voleibol por ejemplo es un deporte que practicado me resulta superdivertido, pero verlo por tv me aburre un montón....
gordolaya #32 gordolaya
#23 Totalmente de acuerdo, a mi me gusta practicar deporte, pero verlo me parece muy aburrido, es ver como otros lo pasan bien...
Ludovicio #35 Ludovicio *
#4 Yo intento hacer ejercicio por salud.
El deporte es eso pero convertido en un juego (que, con frecuencia, hace que deje de ser sano).

Pero lo de ver deportes es algo que no entiendo. Alguna vez he estado viendo alguno con gente a la que si le gusta y me produce profunda incomprensión. Es muy aburrido. Muchísimo.
Pome una hora de ciclismo y te confieso el crimen que quieras.

Gustos :hug:
StuartMcNight #47 StuartMcNight
#35 Etapa llana del Tour de Francia era la medicina perfecta para la siesta veraniega. Ni los somniferos, oiga.

Dicho eso... confieso que las de montaña si que las disfrutaba. :->
Ludovicio #52 Ludovicio
#47 Respeto desde la incomprensión :->
madeagle #71 madeagle
#4 Lo de hacer un articulo para destruir estereotipos (a todos los hombres heteros les gusta el futbol) e ilustrarlo con la imagen de dos hombres con una estetica androgina es de nota
0 K 9
#31 Les tienes la misma manía que yo al Tenerife, que esta temporada está donde tiene que estar
0 K 12
¿Y qué son las mujeres que sí gritan ¡gol!?

Siempre hubo tíos a los que no les gustaba el fútbol y no pasaba nada.
Casiopeo #58 Casiopeo
Yo tengo un compañero de trabajo, de un pueblo de Cadiz, que siempre comenta que tuvo que venir a Madrid a trabajar para conocer a tios que no les gustara el futbol, que le pareció bastante sorprendente.
mono #64 mono
A mi me gusta ver el fútbol, y en general cualquier deporte, en el campo, profesional o amateur. No hay nada más emocionante que ver a tus hijos compitiendo a cualquier deporte. También me gusta practicarlo

Lo que no soporto es verlo en la tele. Y odio profundamente a la gente que cancela viajes, o cambia citas "porque juega el Madrid", como si eso fuese una excusa ineludlble, como una operación de apendicitis, o una fuga de agua. Eso de no hacer algo para ver la tele me parece ridículo
vviccio #68 vviccio
¿Cuál será el siguiente reportaje?¿los hombres que no beben cerveza?.
Arzak_ #67 Arzak_
No estás solo hermano 8-D
Casiopeo #29 Casiopeo
A mi lo que me ha ocurrido es que me ha dejado de gustar. Tampoco fuí nunca un gran entusiasta,prefiero ver atletismo o rugby, pero cuando en el Real Madrid jugaban jugadores como Butragueño, Michel, Salgado, gente de mi ciudad, me molaba. Ahora en el Real Madrid muchos dias no juega ni siquera un solo español. y me la suda bastante lo que pase en la liga o en Champions.

Supongo que si fuera vasco seguiria al Athelti .
Skiner #43 Skiner
#29 Athletic si no te importa :troll:
Expat_Guinea_Ecuatorial #56 Expat_Guinea_Ecuatorial
#29 No solo eso sino que hay muchas mas opciones de ocio, ademas que el futbol require prestar atencion y hoy la gente esta hecha a videos cortos de 30 segundos como mucho
#12 eqas
A mi no me gusta el futbol, y compito en 2 deportes.

Y a mis hijos, pues tampoco, no lo han vivido desde pequeños, aunque no es razon para que no les guste, claro, pero ayuda.
vilgeits #8 vilgeits
Que es el futbol?
#73 MADMax2
A mi no me gusta el fútbol, lo digo, y nadie me mira raro. Desde hace décadas.
#34 slender_1 *
Si estás en un bar donde están viendo fútbol, seguramente. En cualquier otra situación:ni de lejos.
have_a_nice_day #42 have_a_nice_day
Seguramente seas igual de imbécil te guste el futbol o no
#53 Whitefox *
Lo que no me gusta es el fútbol profesional.

El juego en sí no me disgusta, pero veo más interesante ver a gente jugándolo por diversión.
CharlesBrowson #57 CharlesBrowson
a mi me la suda el futbol y no me miran raro. a ver si no va a ser porque no te gusta el futbol
Lyovin81 #59 Lyovin81
No he visto un partido de fútbol en mi vida y creo que solo vería uno si me pagasen por verlo. Si me pagasen bien, quiero decir. Tiene pinta de ser la cosa más aburrida del mundo.
DayOfTheTentacle #18 DayOfTheTentacle
¡Maricones seguro! :troll:

Pues hay muchos hombres a los que no nos gusta el futbol y no es tan raro creo yo... y en la juventud todavía es más normal ya que no hay futbol en abierto casi.

(Yo de pequeño veia el futbol finde si finde no en tv3 y ahora solo me queda el ser antiespanyolista y antimadridista pero me la sudan los demás, incluso lo que haga el Barça.)
devilinside #26 devilinside
#18 Pues igual tienes un mal año. El Espanyol lleva los mismos puntos que el Barça sin robar en ningún partido
DayOfTheTentacle #31 DayOfTheTentacle
#26 Me da igual lo que haga el Barça... pero si el Real Español baja otra vez me encantará. Que el Español consiga algo más que la permanencia, aunque empiece igual de bien o mal que el Barça, ya será mucho.
Skiner #41 Skiner
#18 a tí te gusta discutir y joder la marrana no el fútbol.
Elbaronrojo #65 Elbaronrojo
#18 Pues creo que son más entre los que les gusta el fútbol. Un montón de hombretones rudos y varoniles jaleando y animando a unos metrosexuales que van en pantaloncito corto detrás de una pelota. Si su equipo marca gol: se abrazan y se besan. Si su equipo pierde: se abrazan y lloran como nenazas. No veo muy heteros a los futboleros. :troll:
#51 oscarcr80
Conversacion real:

Te interesa el futbol?
No.
Pues entonces no se de que hablar.
