Los hombres que no gritan gol: "Cuando digo que no me gusta el fútbol, me miran como a un marciano"

Ángel forma parte de esa minoría silenciosa de hombres a los que el fútbol, simplemente, no les interesa. No lo rechaza con rabia, ni se burla del fervor ajeno. Lo suyo orbita más bien alrededor de la indiferencia. "Al principio igual me interesa diez o quince minutos, pregunto algo por quedar bien, lo típico de Messi o Cristiano… pero después me da mucha pereza. Me da igual", confiesa. (...) En décadas pasadas, el fútbol funcionaba como pasaporte social masculino: en fábricas, bares y vecindarios era la conversación obligada.
Este verano, estando en una piscina pública, mi hijo estaba jugando con otro niño. El padre del otro le preguntó al mío que de qué equipo era. Mi hijo se quedó en silencio, con cara extrañada, y le tuve que contestar yo: "en casa no nos gusta el fútbol a nadie, no sabe lo que le estás preguntando". Ahora le tocó a él poner cara de estar viendo a un bicho raro, murmuró algo, se despidió y se fué.
Para mucha gente sigue siendo parte del pack básico de "hombre".
Entre la gente con la que yo me muevo a nadie le importa una mierda.
Mira estos días el revuelo con las declaraciones de ciclistas sobre Gaza. ¿Porque cojones a la gente le importa lo que un ciclista diga sobre Gaza?
Quedarse en silencio es lo que hizo que mirasen raro, si hubiera dicho que no le gusta el futbol no hubiera pasado nada
Pasaporte masculino? Si me dijeras Boxeo o MMA todavia entenderia la logica pero no se que tiene el futbol de supuesta hombria
Hay muchísima gente a la que no le gusta el fútbol. Por ejemplo, todos los aficionados del Atleti
Ahora con al cancer Simeone es para arrancarse los ojos.
Igual que Deschamps con Francia.
Llevo décadas diciendo que ni veo el futbol ni me gusta y no me han mirado nunca como un murciano
Nah.. en serio. A mi me jodieron bien de niño con el puto futbol. Nunca me gustó el futbol y no se me daba bien. Y eso significaba quedar apartado automáticamente de toda actividad recreativa masculina durante los descansos.
Ahora, a mis cincuenta, soy yo el que se ríe de ellos. Las pocas horas de descanso que un trabajador tiene y las pasas viendo tíos en calzoncillos dándole patadas a la pelotita mientras planean de que color será su próximo lamborgini.
Nada a criticar a la gente que lo practica por afición y deportividad.
En cambio ver como otros juegan me parece aburridísimo. Supongo que en parte es porque me la suda quien gane, y porque me parece muy aburrido ver como otros se divierten. Y de los deportes más aburridos de ver que existen, el futbol se encuentra en los primeros puestos. Resultados bajísimos, oportunidades de marcar muy pocas, se juega muy lento, los partidos son muy largos y para colmo no hay apenas sorpresas.
Yo desconfío de la gente a la que le apasiona ese deporte.
De vez en cuando veo alguno, pero muy rara vez (cuando los Juegos Olímpicos suelo ver algo) pero me acaban cansando.
El deporte es eso pero convertido en un juego (que, con frecuencia, hace que deje de ser sano).
Pero lo de ver deportes es algo que no entiendo. Alguna vez he estado viendo alguno con gente a la que si le gusta y me produce profunda incomprensión. Es muy aburrido. Muchísimo.
Pome una hora de ciclismo y te confieso el crimen que quieras.
Dicho eso... confieso que las de montaña si que las disfrutaba.
Siempre hubo tíos a los que no les gustaba el fútbol y no pasaba nada.
Lo que no soporto es verlo en la tele. Y odio profundamente a la gente que cancela viajes, o cambia citas "porque juega el Madrid", como si eso fuese una excusa ineludlble, como una operación de apendicitis, o una fuga de agua. Eso de no hacer algo para ver la tele me parece ridículo
Supongo que si fuera vasco seguiria al Athelti .
Y a mis hijos, pues tampoco, no lo han vivido desde pequeños, aunque no es razon para que no les guste, claro, pero ayuda.
El juego en sí no me disgusta, pero veo más interesante ver a gente jugándolo por diversión.
Pues hay muchos hombres a los que no nos gusta el futbol y no es tan raro creo yo... y en la juventud todavía es más normal ya que no hay futbol en abierto casi.
(Yo de pequeño veia el futbol finde si finde no en tv3 y ahora solo me queda el ser antiespanyolista y antimadridista pero me la sudan los demás, incluso lo que haga el Barça.)
Te interesa el futbol?
No.
Pues entonces no se de que hablar.