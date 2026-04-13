Una juez abre diligencias para investigar la muerte en 2025 de un varón con cáncer de mama

La titular de la Plaza 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Huércal-Overa (Almería) ha abierto diligencias de investigación ante la denuncia penal contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) interpuesto por presunto homicidio por imprudencia grave ante un paciente que falleció por cáncer de mama.En un auto emitido el pasado 9 de abril, consultado por Europa Press, la instructora acuerda incoar diligencias tras aceptar la inhibición realizada por un juzgado de Sevilla, ante el que inicialmente se presentó la denuncia