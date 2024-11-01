edición general
4 meneos
5 clics

Los Juegos Olímpicos están listos para prohibir a TODOS los atletas transgénero para Los Ángeles en 2028, pero la disputa se enfurece sobre si aquellos con la condición reportada (ENG)

Se espera encarecidamente que se prohíba a las mujeres transgénero para los Juegos Olímpicos de 2028, pero no está claro si habrá barreras contra los atletas con diferencias de desarrollo sexual (DSD) después del furor del boxeo en París 2024. Bajo las reglas existentes, cada deporte está facultado para decidir si las mujeres transgénero pueden competir si sus niveles de testosterona caen por debajo de un umbral designado.

| etiquetas: juegos , olímpicos , prohibición , atletas , transgénero
4 0 0 K 32 actualidad
3 comentarios
4 0 0 K 32 actualidad
pepel #2 pepel
Era más rápido prohibir a todos los israelís (sobre todo a los sionistas.
2 K 35
Connect #1 Connect
Años de luchas feministas para tener una igualdad de premios y en muchas disciplinas deportivas que hayan categorías femeninas, y ahora que las tienen se le cuelan transgénero que se quedan los primeros puestos. Y otra vez a empezar con sus luchas!!!

La realidad es que estos problemas no están al revés. Mujeres que quieren ser hombres, en el deporte no triunfan contra hombres de nacimiento. Por algo será!
1 K 24
#3 Dexton
 media
0 K 6

menéame