Los Juegos Olímpicos se celebraban a orillas de un gran lago hoy desaparecido, ¿por qué ningún escritor antiguo lo mencionó?

Durante siglos hemos imaginado la antigua Olimpia, la cuna de los Juegos Olímpicos, como un valle seco y polvoriento, con sus templos y estadios anclados en un paisaje terrestre dominado por los ríos Alfeo y Cladeo. Sin embargo, una investigación publicada en la revista Quaternary Environments and Humans desmonta esta imagen por completo. Un equipo internacional de geógrafos, geocientíficos y arqueólogos ha desenterrado pruebas contundentes de que un extenso lago, bautizado como el Lago de Olimpia, existió en las inmediaciones del santuario.