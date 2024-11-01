edición general
"Juego al pádel mientras desahucian familias españolas" Vito Quiles y la importancia de saber elegir las armas para derrotar a tu enemigo

Para quien no lo sepa, Quiles se dedica últimamente a convocar actos no autorizados en campus universitarios para hablar de "la libertad" a los estudiantes. En la práctica, busca provocar incidentes con la policía y los contramanifestantes para presentarse como un mártir que se juega el tipo frente a los esbirros policiales

A mí nunca dejará de sorprenderme la fascinación que siente la policía con la ultraderecha y cómo estos de manera sistemática los putean. En su momento Alvise y el colgao de Desokupa se llevaron a los neonazis más jodidos a las manifas de Ferraz a inflar a hostias a la policía y no se enfadó ni Dios. Salió, también hace tiempo, aquella colgada de Vox diciéndoels que los había matado poco la ETA y tampoco se indignaron ni un poquito.

A ver si van a estar los polis en una relación tóxica sin saberlo.
#3 Los policías, los militares, los agricultores, los taxistas, algunos médicos... este país está lleno de gilipollas que van directamente en contra de sus intereses y necesidades. Con su pan se lo coman, sarna con gusto no pica...
En la práctica, busca provocar incidentes con la policía y los contramanifestantes para presentarse como un mártir que se juega el tipo frente a los esbirros policiales del sanchismo y la ultraizquierda totalitaria.

Eso me ha recordado a este vídeo de Innuendo Studios, aunque ahí pensaban más en provocadores como Milo Yannopoulos y otros elementos de la derecha yanqui.
www.youtube.com/watch?v=wCl33v5969M
Umm, al rico span. @Livingstone85 vuelve hombre, no hace falta crearse cuentas para esto
"En la práctica, busca provocar incidentes con la policía y los contramanifestantes para presentarse como un mártir que se juega el tipo frente a los esbirros policiales del sanchismo y la ultraizquierda totalitaria."

En la práctica los violentos son los otros, los que intentan imponer su opinión totalitaria, los que quieren silenciar voces críticas.

Si tan pocos son y tan malos, porque tanta organización para no dejar que este personaje haga lo que tenga que hacer? Si es que al final le siguen el juego por idiotas y ya sea dicho de paso, por fascistas (aunque se autodenominen antifascistas)
#2 vaya… a estas alturas un ignorante que no conoce la Paradoja de la Tolerancia o un manipulador…
es.wikipedia.org/wiki/Paradoja_de_la_tolerancia
#4 vaya... a estas alturas un ignorante que cree conocer la paradoja de Popper pero solo ha leído un cómic y se cree culto.

Del propio envío:

"Con este planteamiento no queremos significar, por ejemplo, que siempre debamos impedir la expresión de concepciones filosóficas intolerantes; mientras podamos contrarrestarlas mediante argumentos racionales y mantenerlas en jaque ante la opinión pública, su prohibición sería, por cierto, poco prudente"

Saludos ignorante
#4 lo de la paradoja de la tolerancia es un poco raro, es como que para evitar que lleguen intolerantes nos vamos lvemos intolerantes... Sí que es paradójico, si...
