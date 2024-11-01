"Juego al pádel mientras desahucian familias españolas" Vito Quiles y la importancia de saber elegir las armas para derrotar a tu enemigo  

Para quien no lo sepa, Quiles se dedica últimamente a convocar actos no autorizados en campus universitarios para hablar de "la libertad" a los estudiantes. En la práctica, busca provocar incidentes con la policía y los contramanifestantes para presentarse como un mártir que se juega el tipo frente a los esbirros policiales
A ver si van a estar los polis en una relación tóxica sin saberlo.
Eso me ha recordado a este vídeo de Innuendo Studios, aunque ahí pensaban más en provocadores como Milo Yannopoulos y otros elementos de la derecha yanqui.
www.youtube.com/watch?v=wCl33v5969M
En la práctica los violentos son los otros, los que intentan imponer su opinión totalitaria, los que quieren silenciar voces críticas.
Si tan pocos son y tan malos, porque tanta organización para no dejar que este personaje haga lo que tenga que hacer? Si es que al final le siguen el juego por idiotas y ya sea dicho de paso, por fascistas (aunque se autodenominen antifascistas)
es.wikipedia.org/wiki/Paradoja_de_la_tolerancia
Del propio envío:
"Con este planteamiento no queremos significar, por ejemplo, que siempre debamos impedir la expresión de concepciones filosóficas intolerantes; mientras podamos contrarrestarlas mediante argumentos racionales y mantenerlas en jaque ante la opinión pública, su prohibición sería, por cierto, poco prudente"
