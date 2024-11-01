·
El Juego del Garrote contra el olvido
Esta práctica de combate con bastones nació en Venezuela y se transmite de forma oral. Practicada fuera de academias, hoy corre el riesgo de desaparecer.
juego
garrote
venezuela
#1
ombresaco
duelo controlado y la repetición física,
sin reglas
pero con códigos
desde la ignoracia, parece una pelea callejera, con un palo y con honor
desde la ignoracia, parece una pelea callejera, con un palo y con honor