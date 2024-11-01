edición general
El Juego del Garrote contra el olvido

Esta práctica de combate con bastones nació en Venezuela y se transmite de forma oral. Practicada fuera de academias, hoy corre el riesgo de desaparecer.

#1 ombresaco
duelo controlado y la repetición física, sin reglas pero con códigos

desde la ignoracia, parece una pelea callejera, con un palo y con honor
