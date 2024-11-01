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Jueces contra la Segunda República

Jueces contra la Segunda República

La proclamación de la II República en España trataba de hacer pleno el ideal de libertad, aquella conectada con el bien común y la salvaguarda de los derechos de toda la colectividad. La Constitución de 1931 enlazaba tanto con las promesas de libertad e igualdad de “La Pepa” de Cádiz, en 1812, como con el constitucionalismo de entreguerras, al residir única y exclusivamente en la legítima soberanía popular, dejando atrás definitivamente el régimen de las cartas pactadas del liberalismo monárquico.

| etiquetas: historia , poder judicial , reino de españa
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1 comentarios
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Andreham #1 Andreham
Sólo leyendo la entradilla, ¿cómo cojones se iba a permitir eso?
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menéame