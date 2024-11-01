edición general
Jude Law, sobre los riesgos de interpretar a Vladímir Putin: "No soy ingenuo"

Junto a Paul Dano, el actor británico ha vestido las botas del líder en ‘The Wizard of the Kremlin’, la crónica de Olivier Assayas sobre los últimos treinta años de historia rusa. La película, el debut en inglés del responsable de ‘Carlos’ compite en el Festival de Venecia. Que el elegido para interpretar al líder soviético fuera Jude Law, uno de los hombres más deseados del cine contemporáneo, es una decisión sorprendente.

Por poner contexto, hay peliculas donde el presidente de EEUU tenga un papel principal mientras está ejerciendo? O me refiero a una película sobre Lincoln, Nixon u Obama ahora mismo, sino durante su presidencia.
#2 En una peli es raro porque sólo están 8 años (y Putin lleva 13). Como mucho Bill Clinton (aunque sin mencionarlo) en Wag the Dog o en Primary Colors.

Ahora bien, en Saturday Night Live se han hinchado
#2 Durante la presidencia de Lincoln es complicado porque al cine le faltaban 30 años para ser inventado.
Que el elegido para interpretar al líder soviético fuera Jude Law, uno de los hombres más deseados del cine contemporáneo, es una decisión sorprendente. Además, y quizás porque se trata del debut de Assayas en inglés, algo en la caricatura cruel de Vladímir Putin se siente diferente del resto de historias sobre monstruos de la política.

Líder soviético, SOVIÉTICO
#7 Le ha faltado poner lo de hijo de Mordor.
Si un desconocido te ofrece café di no... y no acercarse a las ventanas.
Junto a Paul Dano. ¡¡ Menuda dupla !! . Por supuesto que no me la pierdo
