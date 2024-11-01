Jude Law, sobre los riesgos de interpretar a Vladímir Putin: "No soy ingenuo"

Junto a Paul Dano, el actor británico ha vestido las botas del líder en ‘The Wizard of the Kremlin’, la crónica de Olivier Assayas sobre los últimos treinta años de historia rusa. La película, el debut en inglés del responsable de ‘Carlos’ compite en el Festival de Venecia. Que el elegido para interpretar al líder soviético fuera Jude Law, uno de los hombres más deseados del cine contemporáneo, es una decisión sorprendente.