Jubilados venden su casa y se marchan de Ibiza ante la carestía de la vida

Los precios de la vivienda y la carestía de la vida en general tienen muchas derivadas. Una de ellas es la decisión que toman algunas personas de marcharse de Ibiza cuando llegan a su jubilación. Lo confirma José Antonio Verdugo, codelegado en Ibiza del colegio oficial de Administradores de Fincas de Balears. "Sí lo hemos detectado. Que venden su vivienda aquí y se marchan. Se están yendo a pueblos de Valencia, y a pueblos cercanos a Denia, Pego, etc...". Y no solo pensionistas.