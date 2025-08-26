Jubilados venden su casa y se marchan de Ibiza ante la carestía de la vida

Los precios de la vivienda y la carestía de la vida en general tienen muchas derivadas. Una de ellas es la decisión que toman algunas personas de marcharse de Ibiza cuando llegan a su jubilación. Lo confirma José Antonio Verdugo, codelegado en Ibiza del colegio oficial de Administradores de Fincas de Balears. "Sí lo hemos detectado. Que venden su vivienda aquí y se marchan. Se están yendo a pueblos de Valencia, y a pueblos cercanos a Denia, Pego, etc...". Y no solo pensionistas.
| etiquetas: jubilados , venden , marchan , ibiza , carestia
Otra cosa será quién atenderá a esta gente si cada vez hay menos opciones para trabajadores.
Si hay menos opciones para trabajadores, los sueldos suben.
Ley de la oferta y la demanda, se llama.
Es así, los barrios céntricos de ciudades como Madrid o Barcelona no aumentan su oferta y los que demandan pagan cada vez más.
La consecuencia es que los precios suben
La casa vale tal pastón que vendiéndola te compras otra a tocateja en muchos sitios de la península y te sobra un buen fajo.