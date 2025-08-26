edición general
Jubilados venden su casa y se marchan de Ibiza ante la carestía de la vida

Los precios de la vivienda y la carestía de la vida en general tienen muchas derivadas. Una de ellas es la decisión que toman algunas personas de marcharse de Ibiza cuando llegan a su jubilación. Lo confirma José Antonio Verdugo, codelegado en Ibiza del colegio oficial de Administradores de Fincas de Balears. "Sí lo hemos detectado. Que venden su vivienda aquí y se marchan. Se están yendo a pueblos de Valencia, y a pueblos cercanos a Denia, Pego, etc...". Y no solo pensionistas.

Pues ale, vendrán otros con más dinero. Si la han vendido es porque hay otro que ha comprado. Y ese nuevo propietario está dispuesto a mantenerse en ese ritmo de vida y precios.

Otra cosa será quién atenderá a esta gente si cada vez hay menos opciones para trabajadores.
angelitoMagno #2 angelitoMagno
#1 A mantener ese ritmo de vida, o a hacer una reforma, convertir la casa en cuatro apartamentos y hala, para alquiler turístico.
PaulSciarra #6 PaulSciarra
#1 Otra cosa será quién atenderá a esta gente si cada vez hay menos opciones para trabajadores.

Si hay menos opciones para trabajadores, los sueldos suben.

Ley de la oferta y la demanda, se llama.
Dragstat #5 Dragstat
Mucha gente vive en zonas y casas que no corresponden con su poder adquisitivo. Sobre todo ancianos que las heredaron o adquirieron antes del boom de la inversión inmobiliaria y el turismo masivo, tienen viviendas que valen un dineral pero no pueden mantener el nivel de vida asociado a ellas. Gentrificación pura y dura. Y se va a ver cada vez más.
PaulSciarra #7 PaulSciarra
#5 Gentrificación pura y dura. Y se va a ver cada vez más.

Es así, los barrios céntricos de ciudades como Madrid o Barcelona no aumentan su oferta y los que demandan pagan cada vez más.

La consecuencia es que los precios suben
capitan__nemo #3 capitan__nemo
Con alquilarla 2 meses al año ya tendrian para sobrellevar el coste de la vida y pagar esas vacaciones en la peninsula durante las cuales alquilaban su casa.
#4 Borgiano
Pues digo yo que el supermercado, la luz y el gas estarán más o menos igual allí que en cualquier otro sitio de España. A ver si han vendido la casa porque ahora valen un pastón
#8 Jonako
#4 La luz y el gas seguramente sí, pero la compra en el supermercado o en el mercado es bastante más cara en las islas. Salir a tomar un café o a cenar por ahí, ni te cuento.
La casa vale tal pastón que vendiéndola te compras otra a tocateja en muchos sitios de la península y te sobra un buen fajo.
