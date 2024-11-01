edición general
"Por las jubiladas que se enfrentan a este gobierno represor": el juramento de tres diputados contra Milei que enfureció a sus parlamentarios

Beltenebros #3 Beltenebros
Tras izar la bandera y sonar el himno nacional, los primeros en jurar el cargo fueron Nicolás del Caño y Romina Del Plá, del Frente de Izquierda y de Trabajadores, que aprovecharon este momento para cargar contra el Gobierno “represor” de Milei y sus alianzas con Trump además de pedir la libertad de Palestina. Y ahí empezó la lluvia de insultos y abucheos a pesar de que, desde el bloque de izquierda, insistieron al presidente de la sesión en varias ocasiones que “no se puede gritar durante la jura” y que la mención de causas políticas en los juramentos es una práctica habitual.
Beltenebros #4 Beltenebros
#3
Los fascistas siempre hacen lo mismo: intentan acallar a las voces que no asumen sus dictados.
Beltenebros #2 Beltenebros
Derrota tras derrota, hasta la victoria final.
azathothruna #1 azathothruna
Quien diria que aun hay webos en argentina para enfrentarse a los zanganos del Zanahorio
