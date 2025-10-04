·
1
meneos
98
clics
Juan del Val pone en duda el éxito en ventas de 'Mar en calma' de Mar Flores en Amazon, evidenciando el 'truco' que emplea
El mediático colaborador destapó el secreto con el que Amazon vende como éxito distintas novelas: "Lo voy a contar, para que todo el mundo lo sepa"
|
etiquetas
:
libros
,
narrativa
,
novela
,
planeta
,
premios
,
juan del val
#1
YSiguesLeyendo
Según el colaborador, la existencia de "muchas categorías, para cualquier tipo de novela" hace que varias publicaciones se puedan colar en múltiples rankings, vendiéndose como éxitos. "Una cosa es vender y otra situarte en una subcategoría", explicó también Nuria Roca, a lo que Berni Barrachina añadió, sobre dicho truco: "Aunque vendan poco, es un éxito".
0
K
19
#2
YSiguesLeyendo
DÍAS DESPUÉS, JUAN SE LLAMÓ "BOBO" PÚBLICAMENTE A SÍ MISMO Y SIN DESPEINARSE:
www.meneame.net/m/cultura/juan-val-defiende-criticas-libro-alguien-con
0
K
19
#4
Marisadoro
J. del Val: "No tengo los datos...."
Nada más que añadir.
0
K
13
#3
alcama
Bueno, tiene toda la razón. Puedes decir que tú libro es el más vendido en una categoría, que si es una categoría muy especializada, tampoco tiene mucho mérito.
Lo importante es la lista de libros más vendidos en general.
Y ahí Juan del Val arrasa
0
K
7
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
