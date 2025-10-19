edición general
Juan Gutiérrez Nieto, el empresario que fue niño churrero en Asturias: "En La Pereda vivimos en una cuadra, echaron a los cerdos para que entráramos"

No fui a la escuela porque era niño churrero. Aprendí a leer por las noches a los 14 años para poder entrar de botones en la Casa Sindical de Mieres

| etiquetas: empresario , emprendedor , miseria , triunfo
