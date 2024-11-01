edición general
Juan Carlos I, trasladado a un hotel en Abu Dabi: "Está a salvo, pero todo puede pasar; no siente el riesgo como el resto de la humanidad""

El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este domingo el cierre de su embajada en Teherán y la retirada de todos los miembros de su misión diplomática en la República Islámica por los ataques con misiles y drones de los últimos dos días, que considera "una agresión" y una escalada "peligrosa e irresponsable".

#2 Leclercia_adecarboxylata
"No siente el riesgo como el resto de la humanidad"

Parece una verdad de El Mundo Today pero resulta que es una verdad de un periódico...
#6 MiguelDeUnamano
#2 «He visto muchos misiles caer a lo largo de mi vida y ninguno me ha derribado», presume don Juan Carlos.

#7 tul
#2 bueno tanto como periodico, te has pasado tres pueblos...
#11 MoñecoTeDrapo
#2 es un rasgo de los psicópatas.
#1 cenutrios_unidos
A ver si con un poco de suerte la noticia acaba bien.
#5 Ramen
"no siente el riesgo como el resto de la humanidad", vamos, que está seníl perdido
#3 fremen11
Cómo va a sentirlo si es un mermado senil....
#9 A.more
A eso, el emérito a contestado: " follar, follar, robar, follar, eeee, follar"
#8 suppiluliuma
Mierda. Van a aprovechar la excusa de los misiles para endosarnos a Campechano I de vuelta a España.
#10 woody_alien
#8 Es justo lo que comentaba en la otra, que con el cuento de "es por su seguridad" nos lo traen de vuelta :ffu:

www.meneame.net/story/rey-juan-carlos-atrapado-abu-dabi-cierre-espacio
#12 soberao
#10 Lo tiene complicado y más con los sionistas sueltos controlando el espacio aéreo. No sé quien asesora a la Casa Real, pero suponiendo que el niño es el jefe del ejercito alguna información le habría llegado pero estaba cantado que estando en frente de Irán muy seguro permanecer ahí no era. No sé quien asesora al rey pero es un patán de mucho cuidado.
