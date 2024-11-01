Juan Carlos I, trasladado a un hotel en Abu Dabi: "Está a salvo, pero todo puede pasar; no siente el riesgo como el resto de la humanidad""

El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este domingo el cierre de su embajada en Teherán y la retirada de todos los miembros de su misión diplomática en la República Islámica por los ataques con misiles y drones de los últimos dos días, que considera "una agresión" y una escalada "peligrosa e irresponsable".