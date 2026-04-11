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Juan Carlos I en la Asamblea Nacional de Francia: “Nadie es profeta en su país”

Juan Carlos I en la Asamblea Nacional de Francia: “Nadie es profeta en su país”

El rey emérito ha recibido un premio especial por su libro de memorias en la sala de fiestas de la cámara de diputados francesa

| etiquetas: francia , juan carlos i , monarquía , corona
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11 comentarios
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jonolulu #1 jonolulu
Francia, quién te ha visto y quién te ve.
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Supercinexin #9 Supercinexin
#1 Quienes la conocen, saben que simplemente es Francia siendo Francia.
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#2 candonga1
Profeta, no, pero ladrón y putero... un buen rato.
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josde #6 josde
#2 Mentiroso y defraudador también.
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#11 candonga1
#6 ... y las que nos dejamos...
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#3 Tunguska08Chelyabinsk13
Italia, desagradecida!!!
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reithor #4 reithor
Me llena de orgullo y satisfacción que vaya integrando vocablos propios de donde reside.

Por otro lado, los franceses no son lo que eran, antes veían un Borbón y lo pasaban por la guillotina...
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alfre2 #7 alfre2
“Su país”, dice :troll:

No se apellida Bourbon? No nació en Italia? Si lo siente como su país, ¿por qué huye de su justicia? Se diría que es su país o deja de serlo según le venga bien.
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#5 exeware
Tu eres pro-jeta en nuestro pais.
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#10 soberao *
El "negro" (escritores fantasma, los que realmente escriben el libro) que se lo ha escrito no tiene que estar de muy buen humor estos días...
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#8 Anonimatron
Éste no es Borbón? Que se quede allí, os lo regalamos
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menéame