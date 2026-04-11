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Juan Carlos I en la Asamblea Nacional de Francia: “Nadie es profeta en su país”
El rey emérito ha recibido un premio especial por su libro de memorias en la sala de fiestas de la cámara de diputados francesa
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#1
jonolulu
Francia, quién te ha visto y quién te ve.
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#9
Supercinexin
#1
Quienes la conocen, saben que simplemente es Francia siendo Francia.
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#2
candonga1
Profeta, no, pero ladrón y putero... un buen rato.
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#6
josde
#2
Mentiroso y defraudador también.
1
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#11
candonga1
#6
... y las que nos dejamos...
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#3
Tunguska08Chelyabinsk13
Italia, desagradecida!!!
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#4
reithor
Me llena de orgullo y satisfacción que vaya integrando vocablos propios de donde reside.
Por otro lado, los franceses no son lo que eran, antes veían un Borbón y lo pasaban por la guillotina...
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#7
alfre2
“Su país”, dice
No se apellida Bourbon? No nació en Italia? Si lo siente como su país, ¿por qué huye de su justicia? Se diría que es su país o deja de serlo según le venga bien.
1
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#5
exeware
Tu eres pro-jeta en nuestro pais.
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27
#10
soberao
*
El "negro" (escritores fantasma, los que realmente escriben el libro) que se lo ha escrito no tiene que estar de muy buen humor estos días...
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#8
Anonimatron
Éste no es Borbón? Que se quede allí, os lo regalamos
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Por otro lado, los franceses no son lo que eran, antes veían un Borbón y lo pasaban por la guillotina...
No se apellida Bourbon? No nació en Italia? Si lo siente como su país, ¿por qué huye de su justicia? Se diría que es su país o deja de serlo según le venga bien.