Juan Bautista Martínez del Mazo y la familia Velázquez: el juramento secreto, la excomunión sevillana y el matrimonio (in)deseado

En este artículo se aporta nueva información documental sobre el perfil más íntimo y personal de Diego Velázquez y su familia en relación con los inicios en Madrid de Juan Bautista Martínez del Mazo. El descubrimiento del expediente matrimonial entre Martínez del Mazo y Francisca Velázquez permite desvelar algunas incógnitas sobre este pintor antes de su matrimonio con Francisca y, además, muestra que Velázquez se opuso rotundamente en un primer momento al casamiento, incluso enviando a su hija a Sevilla.

themarquesito
Mazo siempre cargará a cuestas la cruz de ser el yerno de Velázquez, aun habiendo sido un excelente pintor
Froku
#1 Es cierto que seguramente le facilitó acceder a posiciones que no hubiera podido acceder, pero siempre quedará a la sombra. Y, coincido contigo y paisanajes aparte, es un excelente pintor. Hace años pude ver en Viena su obra maestra, La familia del pintor, y no sé cómo no es mucho más reivindicada y conocida como uno de los grandes trabajos del arte español.

Bonus track: www.vocesdecuenca.com/culturayvida/ruta-por-viena-tras-pintor-de-cuenc
