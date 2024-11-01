Juan Bautista Martínez del Mazo y la familia Velázquez: el juramento secreto, la excomunión sevillana y el matrimonio (in)deseado

En este artículo se aporta nueva información documental sobre el perfil más íntimo y personal de Diego Velázquez y su familia en relación con los inicios en Madrid de Juan Bautista Martínez del Mazo. El descubrimiento del expediente matrimonial entre Martínez del Mazo y Francisca Velázquez permite desvelar algunas incógnitas sobre este pintor antes de su matrimonio con Francisca y, además, muestra que Velázquez se opuso rotundamente en un primer momento al casamiento, incluso enviando a su hija a Sevilla.