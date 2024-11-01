JPMorgan abre sus puertas a Bitcoin y Ethereum como colateral institucional

JPMorgan, banco multinacional de inversión y empresa de servicios financieros estadounidense, permitirá a sus clientes institucionales utilizar Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) como colateral de préstamos a finales de 2025. Esta medida marca uno de los pasos más significativos hasta el momento por parte de un importante banco tradicional hacia la integración de activos digitales en las finanzas tradicionales, lo que refleja una creciente confianza en las criptomonedas como instrumentos financieros legítimos.