¿Por qué los jóvenes somos de derechas?

Vivimos en una época en la que lo digital ya no es un complemento, sino el espacio principal donde se construye la realidad. Internet, las redes sociales y la inteligencia artificial ya no influyen únicamente en la manera en la que nos relacionamos o trabajamos, sino también en cómo pensamos, razonamos, debatimos y entendemos el mundo. Un mundo hiperconectado, acelerado y con un diseño sobre la marcha lleno de incertidumbre. Los jóvenes tienen y tendrán un papel fundamental en el diseño y destino de este mundo, por lo que escucharlos va a ser f

1 comentarios
Pertinax #1 Pertinax
Los jóvenes no son de derechas.
