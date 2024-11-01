edición general
12 meneos
34 clics
Jóvenes y pensionistas: un falso conflicto

Jóvenes y pensionistas: un falso conflicto

¿Acaso son las pensiones un obstáculo para el bienestar de las nuevas generaciones?. Desde hace años persiste un relato que confronta a pensionistas y jóvenes, presentando a las pensiones como un obstáculo para el bienestar de las nuevas generaciones. Según esta lógica, el Estado priorizaría a los más de nueve millones de pensionistas mientras desatiende a jóvenes, autónomos y otros sectores vulnerables. Sin embargo, este enfoque es tan simplista como engañoso. La realidad, según la Ley General de la Seguridad Social, es que el sistema se

| etiquetas: jovenes , pensionistas , falso , obstaculo , bienestar
7 5 0 K 157 bienestar
5 comentarios
7 5 0 K 157 bienestar
  1. #1 tierramar
    La verdadera guerra es entre los ricos-riquismos, y todos los demás: pobres trabajadores, clase media. Los ricos son dueños de los medios de comunicación: una de las maniobras basicas de los ricos en esta guerra, es divide y vencerás: Jovenes contra viejos, hombres contra mujeres, y la fragmentación de los partidos de izquierda mediante la difamación en los medios, los infiltrados en los partidos dividiendolos desde dentro,..
    3 K 42
  2. #2 encurtido
    Como no hay un PIB ni un presupuesto infinito, el dinero que se destine a una cosa deja de poder dedicarse a otra.

    Asunto diferente es que se exagere interesadamente el % de presupuesto público o de PIB dedicado a las pensiones, pero vamos que es de cajón que ha ido subiendo notoriamente y que por el peso de los que están a nada de jubilarse, la generación boomer, sean preocupantes.
    0 K 7
  3. Lamantua #3 Lamantua *
    #2 …la generación boomer, sean preocupantes... preocupantes para quien ? A mi me resulta preocupante el dinero que gastamos en armas y en putas de lujo para políticos de PPSOE.
    0 K 9
  4. MellamoMulo #4 MellamoMulo
    #1 esa guerra no se percibe así por desgracia. Compramos el discurso de que el enemigo es el vecino, el moro, la feminazi, el facha, el sincebollista, el trans, etc, y mientras nos mordisqueamos como ratas en un bidón un % pequeño sigue mirando desde arriba el espectáculo
    0 K 10
  5. #5 Febrero_2026 *
    Yo creo que la gente debe entender que si las empresas comienzan a pagar menos dinero a las cuotas de la seguridad social eso NO va a ir a su salario.

    La empresa tendrá más dinero, que es algo bueno para la sociedad ya que invertirá más, crecerá más, contratará más y subirán los salarios. Pero ni en mil vidas el trabajador va a ver ese dinero directamente añadido a su nómina.

    Yo creo que es mucho mejor para la sociedad que el sistema continue como está ahora. El dinero de las jubilaciones es muchas veces reinvertido en los hijos y nietos.
    0 K 11

menéame