Jóvenes y pensionistas: un falso conflicto

¿Acaso son las pensiones un obstáculo para el bienestar de las nuevas generaciones?. Desde hace años persiste un relato que confronta a pensionistas y jóvenes, presentando a las pensiones como un obstáculo para el bienestar de las nuevas generaciones. Según esta lógica, el Estado priorizaría a los más de nueve millones de pensionistas mientras desatiende a jóvenes, autónomos y otros sectores vulnerables. Sin embargo, este enfoque es tan simplista como engañoso. La realidad, según la Ley General de la Seguridad Social, es que el sistema se
Asunto diferente es que se exagere interesadamente el % de presupuesto público o de PIB dedicado a las pensiones, pero vamos que es de cajón que ha ido subiendo notoriamente y que por el peso de los que están a nada de jubilarse, la generación boomer, sean preocupantes.
La empresa tendrá más dinero, que es algo bueno para la sociedad ya que invertirá más, crecerá más, contratará más y subirán los salarios. Pero ni en mil vidas el trabajador va a ver ese dinero directamente añadido a su nómina.
Yo creo que es mucho mejor para la sociedad que el sistema continue como está ahora. El dinero de las jubilaciones es muchas veces reinvertido en los hijos y nietos.