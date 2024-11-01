edición general
6 meneos
10 clics
Los jóvenes finlandeses desprecian su lengua materna leyendo en inglés [ING]

Los jóvenes finlandeses desprecian su lengua materna leyendo en inglés [ING]

Cada vez más jóvenes en Finlandia compran libros en inglés en lugar de en su lengua materna, lo que genera temor entre las editoriales sobre el futuro de la literatura traducida.Uno de cada cuatro títulos vendidos en librerías finlandesas el año pasado estaba escrito en un idioma extranjero, según cifras de la asociación de libreros del país. En la gran mayoría de los casos, ese idioma era el inglés.Una de las principales causas del aumento de la demanda de obras en inglés, según las editoriales, es BookTok, una comunidad de lectura en TikTok

| etiquetas: finlandia , jovenes , leen , ingles
5 1 0 K 54 cultura
10 comentarios
5 1 0 K 54 cultura
Sandman #4 Sandman
A ver, si tienes nivel suficiente para leer una obra en su idioma original, pues siempre será mejor que una traducción. Otra cosa es que lean a autores finlandeses en inglés.
3 K 52
Moixa #7 Moixa
#4 o a autores franceses o españoles en inglés
0 K 16
#10 xazazu
#7 Ten en cuenta que eso es mejor que una traducción al finlandés a partir de la traducción al inglés.
0 K 6
Feindesland #3 Feindesland
La gente que ve peliculas americanas en versión original son como franceses cantando en alemán en 1940.

:-D
0 K 20
Cabre13 #8 Cabre13
Me flipa culpar a TikTok de que haya lectores que si tienen acceso a la versión en inglés prefieren no esperar a la versión traducida.
1 K 18
Valdreu #6 Valdreu
Me gustaría ver a los fachas finlandeses diciendo que las lenguas son para comunicarse y como el finlandés lo hablan cuatro gatos que también hablan en inglés, mucho mejor qie todo sea en inglés y que el que quiera hable finlandés en su casa. pero sin molestar.
0 K 11
Nachtmahr6 #1 Nachtmahr6
Pasa lo mismo con el neerlandés. Son lenguas que van a desaparecer en breve por el imperialismo yankee.
0 K 9
tul #2 tul
#1 asimilacion cultural, habran nacido en una colonia pero ellos se siente muy imperiales y mucho imperiales xD
0 K 12
#5 txepel *
#1 #2 Tengo curiosidad de cómo va a evolucionar este tema con la IA. Estoy viendo un futuro no muy lejano donde todo (pelis, libros, televisión, streamings…) se traduzca en tiempo real a tu lengua local. Que la homogeneización del lenguaje de repente se revierta 180 grados.
1 K 19
CharlesBrowson #9 CharlesBrowson
el proximo paso, tiroteos en los colegios :popcorn: :troll: como off topic, no ha sido este año cuando se han decidido quitar la svastika de sus fuerzas aereas???
0 K 8

menéame