Los jóvenes finlandeses desprecian su lengua materna leyendo en inglés [ING]

Cada vez más jóvenes en Finlandia compran libros en inglés en lugar de en su lengua materna, lo que genera temor entre las editoriales sobre el futuro de la literatura traducida.Uno de cada cuatro títulos vendidos en librerías finlandesas el año pasado estaba escrito en un idioma extranjero, según cifras de la asociación de libreros del país. En la gran mayoría de los casos, ese idioma era el inglés.Una de las principales causas del aumento de la demanda de obras en inglés, según las editoriales, es BookTok, una comunidad de lectura en TikTok