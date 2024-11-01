"A un joven le pegaron tanto que se desmayó": cómo la policía de Grecia utiliza migrantes enmascarados para expulsar a otros migrantes en su frontera con Turquía

La policía griega ha estado reclutando a migrantes para que expulsen violentamente a otros migrantes a través de su frontera terrestre con Turquía, según numerosas pruebas reveladas por la BBC. Hemos tenido acceso a documentos internos de la policía en los que los agentes describen cómo el reclutamiento de los denominados "mercenarios" fue ordenado y supervisado por oficiales de alto rango. Nuestras investigaciones revelan denuncias de brutalidad, con testigos que informan de que se ha desnudado, robado, golpeado e incluso agredido sexualmente.