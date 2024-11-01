edición general
Una joven pasea una paloma doméstica con correa y se convierte en fenómeno viral  

La escena, completamente fuera de lo común, muestra al ave con un arnés de pequeño tamaño y una correa tensa que guía a la joven, mientras el animal camina o planea a ras de suelo como si fuese un perro pequeño. La persona que graba el metraje no oculta su asombro, expresando en el vídeo la incredulidad ante el comportamiento de la joven y la docilidad que exhibe el ave en un entorno público y lleno de movimiento. Este tipo de compañía inusual redefine las expectativas sobre la interacción entre humanos y fauna urbana.

16 comentarios
pepel #1 pepel
Cuantos más niños maten en GAZA, más necesidad de mascotas tendremos.
2
Powertrip #2 Powertrip
#1 ya estamos mezclando churras con merinas
3
#3 Kuruñes3.0
#1 No se lo que te metes, pero esta en mal estado.
3
frg #4 frg
#1 Ya, pero ¿una paloma?, ¿no es mujor una rata?
0
Uda #7 Uda
#4 yo tuve una. Son listisimas,limpias,cariñosas y unas madres entregadìsimas.
Sagu se llamaba.
0
#8 Beltza01
#7 Bonito nombre para una paloma.
2
frg #12 frg
#7 ¿Llamaste a una rata ratón? No tienes corazón.
0
Uda #5 Uda
#1 qué dices????
Vaya sobrada...
0
#9 oscarcr80
#1 Aqui la Oficina de objetos perdidos:
Esto es suyo? :calzador:
1
zentropia #13 zentropia
#1 la gente tiene mascotas de antes.
0
Don_Pixote #14 Don_Pixote
#1 a veces pienso que a alguno os paga Israel para dejar como gilipollas a los que van en su contra
1
XtrMnIO #11 XtrMnIO *
Curioso.

En Astorga hace años vi a un señor paseando una liebre, una liebre bien grande.
0
Powertrip #15 Powertrip
#11 también hay gente que saca hurones con un arnés
0
mikhailkalinin #6 mikhailkalinin
Lo igualo y subo a bozal.
0
#10 Whitefox
¿No son las palomas aves domesticadas? Se criaron por interés y luego escaparon o fueron abandonadas cuando ya no eran útiles.
0
Glidingdemon #16 Glidingdemon
Yo tengo una manada de caracoles, los sábados vamos al parque a echar la mañana. :-D
0

