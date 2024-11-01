Una joven pasea una paloma doméstica con correa y se convierte en fenómeno viral  

La escena, completamente fuera de lo común, muestra al ave con un arnés de pequeño tamaño y una correa tensa que guía a la joven, mientras el animal camina o planea a ras de suelo como si fuese un perro pequeño. La persona que graba el metraje no oculta su asombro, expresando en el vídeo la incredulidad ante el comportamiento de la joven y la docilidad que exhibe el ave en un entorno público y lleno de movimiento. Este tipo de compañía inusual redefine las expectativas sobre la interacción entre humanos y fauna urbana.