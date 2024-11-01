edición general
Un joven de Fuerza Nueva mató a Juana y José en Mataró: ¿por qué no 'cuentan' como víctimas de la violencia ultra?

Sus nombres no suelen figurar en las listas y estudios sobre violencia política durante la Transición, puesto que de inicio se consideró un ajuste de cuentas en los bajos fondos de Mataró. Después de que algunos historiadores los hayan recogido en el capítulo de dudas respecto al terrorismo ultra, ahora el libro Dos morts i mig (editorial Pòrtic) trata de ahondar en el crimen y en los hilos que lo conectan con la trama neofascista que operó en la zona en aquellos años...

3 comentarios
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... “Es un crimen político, no ordinario, por todos los elementos que lo rodean: desde la fecha, a la condición de militantes de tipo escuadrista de Fuerza Joven [juventudes de Fuerza Nueva], a que aquella noche buscaban hacer algún atentado político, y a sus conexiones con la Guardia Civil”, argumenta Damià del Clot, abogado, exalcalde de Vilassar de Mar y autor del libro junto con el periodista Albert Calls...
kastanedowski #2 kastanedowski
El Pais, siempre buscando titulares victimizantes...
#3 Toponotomalasuerte
Terrorista. Violencia terrorista. Ya vale de eufemismos.
